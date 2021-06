Oroscopo 20 giugno 2021, classifica: Pesci super favoriti, Leone un po’ confusi

Le previsioni dell’oroscopo del 20 giugno denotano una giornata molto positiva per i sentimenti nell’Acquario e nei Pesci. I Leone sono un po’ confusi, mentre i Toro devono essere più sinceri.

Oroscopo dei primi sei segni

1 Pesci. Grandi risvolti per quanto riguarda i sentimenti. A partire da oggi comincia il vostro periodo di riscatto e rivalsa in questo ambito. Meglio non lasciarsi trasportare troppo dalle emozioni. La cosa migliore è sempre quella di trovare il giusto compromesso tra la ragione e i sentimenti.

2 Acquario. Buon momento per quanto riguarda i sentimenti. Tra oggi e domani sono previsti dei chiarimenti, pertanto, cercate di concentrarvi su questo. Dal punto di vista professionale, invece, è opportuno curare con attenzione la nascita di un nuovo progetto.

3 Scorpione. Giornata molto produttiva per quanto riguarda i sentimenti. I single avranno delle ottime opportunità di fare nuove conoscenze. Siete socievoli e aperti al dialogo, pertanto, approfittate di questo aspetto positivo per darvi da fare. Sul lavoro ci sono delle novità in arrivo.

4 Bilancia. Le previsioni dell’Oroscopo del giorno 20 giugno esortano i nati sotto questo segno a dare luogo a dei chiarimenti. La Luna è in aspetto positivo, pertanto, sarebbe opportuno risolvere delle questioni in sospeso. In campo professionale, invece, meglio non tirare troppo la corda.

5 Vergine. I single avranno delle ottime opportunità di fare delle nuove conoscenze. Per quanto riguarda le coppie, invece, è importante andare dritti per la vostra strada. Talvolta, però, è necessario venirsi in contro per superare alcuni ostacoli. Non siate troppo intransigenti.

6 Toro. Il periodo non è male, tuttavia, la cosa importante è essere onesti e mettere le cose in chiaro. Sia in campo professionale, sia personale è opportuno prendere delle decisioni e apparire abbastanza decisi. Non lasciatevi condizionare dai pareri delle persone che vi circondano, specie se sono opinioni non richieste.

Previsioni astrali 20 giugno ultimi sei

7 Cancro. Inizio giornata un po’ sottotono. A partire dalle ore pomeridiane, però, ci sarà una leggera ripresa. Cercate di non dare troppo peso al giudizio degli altri. Caratterialmente siete persone molto sicure di voi, ma in questo periodo potreste mostrare un po’ di indecisione.

8 Gemelli. L’Oroscopo del 20 giugno 2021 esorta i nati sotto questo segno a prendere una decisione in amore. Se siete con il piede in due scarpe è opportuno dare una svolta. Non temporeggiate più. Dal punto di vista delle emozioni, invece, lasciatevi guidare da quello che vi consiglia il cuore.

9 Leone. I nati sotto questo segno sono un po’ agitati. La giornata potrebbe procedere un po’ a rilento in quanto non sapete esattamente in che direzione andare. Per quanto riguarda la sfera professionale, però, ci sono delle decisioni da prendere. Riconciliate i pensieri e andate avanti.

10 Sagittario. Momento un po’ teso per quanto riguarda il lavoro. Non vi sentite sereni in quanto vi mancano alcune certezze. Odiate trovarvi in questa condizione, pertanto, forse è il caso di fermarsi un attimo e riflettere su ciò che realmente fa al caso vostro. Non accontentatevi.

11 Capricorno. Luca dissonante per quanto riguarda le faccende di cuore. Cercate di mantenere la calma e di evitare di lasciarvi andare a sfoghi inattesi, di cui potreste pentirvi. Per quanto riguarda la sfera professionale, invece, dovete essere più ordinati, specie se lavorate in autonomia.

12 Ariete. Questo è un periodo contraddistinto da qualche incomprensione dal punto di vista sentimentale. Cercate di mantenere la calma se non volete incorrere in discussioni troppo accese. Dal punto di vista del lavoro, invece, ci sono delle novità, ma dovete essere cauti e pazienti.