Isola dei Famosi, Myrea Stabile all’attacco: “Gilles Rocca banderuolo e Fariba mi ha tradito”

Miryea Stabile dice la sua dopo L’Isola dei Famosi 2021

Sono trascorse un apio di settimane dalla conclusione de L’Isola dei Famosi 15 con la vittoria dello Youtuber Awed. Tuttavia, ex protagonisti del reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi continuano a parlare della loro avvenuta in Honduras. Una di queste è Miryea Stabile che è arrivata ad un passo dalla finalissima.

L’ex Pupa ha rilasciato una lunga intervista dove si è tolta qualche sassolino dalla scarpa verso coloro che si sono comportati in modo scorretto nei suoi confronti. In particolare ha parlato dell’attore romano Gilles Rocca, ma anche Fariba Tehrani e Drusilla Gucci.

L’ex Pupa dà della banderuola a Gilles Rocca

Intervistata dal noto portale SuperGuida Tv, l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi Miryea Stabile è tornata a ricordare quando in Honduras ha tra virgolette smascherato l’attore e regista romano Gilles Rocca.

Parlando col giornalista, la vincitrice de La Pupa e il Secchione e Viceversa ha confidato: “In un determinato momento mi sono sentita sola. E’ successo quando avevo smascherato Gilles Rocca. Mi sono sentita attaccata da tutti e nessuno mi è stato vicino. Mio padre, mio fratello e Luca Marini che erano presenti in studio a sostenermi mi hanno riferito che Gilles prima aveva parlato male di me e poi a loro invece aveva detto che io ero forte e che ero una brava ragazza. Forse è Gilles ad essere stato banderuolo”, ha detto la ragazza al noto sito internet.

Miryea Stabile contro Fariba Tehrani e Drusilla Gucci

Sempre per SuperGuida Tv, Miryea Stabile ha detto la sua sul rapporto un po’ inclinato con Fariba Tehrani. Infatti, ad un certo punto la madre di Giulia Salemi ha deciso di nominarla senza un perché. “In quel momento mi sono sentita tradita perché io le avevo teso la mano quando il gruppo si era coalizzato contro di lei. La pugnalata della nomination non me l’aspettavo. Ci sono rimasta male. Ad oggi non ho compreso i motivi del suo gesto”, ha detto l’ex Pupa.

Infine, quest’ultima ha fatto sapere di essere rimasta delusa anche dell’amica Drusilla Gucci: “Sono rimasta un po’ male quando mi hanno mostrato un video in cui Drusilla diceva che io le davo fastidio e che non mi sopportava. Ora che sono uscita, Drusilla ha chiesto il numero a Luca che ha avuto l’occasione di conoscere in studio. Ci siamo sentite. Si è scusata e mi ha detto che le farebbe piacere recuperare il rapporto con me. Prossimamente dovremmo vederci”.