Giulia De Lellis, il suo grande sogno: “Vorrei essere come Maria De Filippi”

Giulia De Lellis vuole arrivare ai livelli di Maria De Filippi

La sua popolarità è nata proprio al Trono classico di Uomini e Donne, quando il tronista Andrea Damante ha deciso di sceglierla. Forse per questo gli autori di Love Island Italia hanno deciso di affidare la conduzione a Giulia De Lellis. Il format in questione è partito lo scorso 7 giugno su Discovery+ e sta riscuotendo un certo interesse tra i giovani.

Per l’occasione, l’ex corteggiatrice ha rilasciato una lunga intervista al periodico Mio, dicendo che il suo modello di presentatrice è Maria De Filippi e quindi vorrebbe diventare come lei. “Per me è un riferimento, un esempio, forse l’esempio assoluto di conduttrice. Vorrei essere come lei: obiettiva, onesta. Con le persone che fanno parte dei suoi programmi crea sempre un gran bel rapporto. Spero di essere come lei: obiettiva, controllata, calma e con la sua proprietà comunicativa”, ha confidato l’influencer laziale. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha confidato.

L’ex corteggiatrice parla di Love Island Italia

Giulia De Lellis è molto felice che la produzione di Love Island Italia abbia pensato a lei come conduttrice dello show. Oltre ad ispirarsi alla regina della televisione italiana, la nota influencer ha detto che in questo format in onda su Discovery+ non ci si annoia mai.

“E’ un’esperienza incredibile sia a livello personale che sentimentale. I ragazzi possono viversi h24, escono raramente, a volte sotto consiglio del pubblico. E’ un gioco che cattura tantissimo la mente e la curiosità”, ha riferito l’ex fidanzata del dj veronese Andrea Damante.

Giulia De Lellis rivela di essere rimasta umile nonostante il successo

Recentemente l’ex corteggiatrice di U&D Giulia De Lellis aveva fatto una confessione sulla sua vita privata. Ora invece, intervistata dal settimanale Mio ha detto di essere rimasta con i piedi per terra nonostante il successo che sta ottenendo in questi ultimi anni.

Nello specifico, la padrona di casa di Love Island Italia ha asserito: “Chi mi segue sa che non mi do delle arie”. Riuscirà prima o poi nel suo intendo? Ovvero di arrivare ai livelli di Maria De Filippi? Staremo a vedere.