Isola, Valentina Persia vuota il sacco: “Avevamo stretto un patto segreto con Awed, mi sono sentita tradita”

Valentina Persia si toglie qualche sassolino dalle scarpe

Sono trascorse un paio di settimane dalla proclamazione di Awed come vincitore del L’Isola dei Famosi 15. Tuttavia si continua a parlare del reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi venendo alla luce dei retroscena accaduti in Honduras. A svelarne alcuni è stata Valentina Persia che si è classificata solo seconda.

La nota comica romana in una recente intervista ha fatto sapere di essere rimasta molto delusa dell’atteggiamento di Simone Paciello in occasione della finalissima. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha confidato.

La comica romana replica alle accuse di Vera Gemma

Valentina Persia ha colto la palla al balzo anche per dire la sua su alcuni suoi ex compagni d’avventura in Honduras, come il vincitore Awed e Vera Gemma, che l’ha accusata di essere una donna volgare e arrogante.

In una recente intervista, la barzellettiera romana ha confidato: “Il fatto che io possa essere volgare nei modi di fare e nei modi di dire, rispondo che ci sono degli atteggiamenti e delle modalità di comportamento che vanno ben oltre la volgarità delle parole. Che non sono stata solidale con le altre donne, le altre donne sarebbe lei, che si è sentita non capita? Ma a questo punto non deve accusare solo me, ma accusasse anche tutti quelli che le hanno dato contro. Ma forse il problema è lei che non è riuscita a conquistare e farsi conquistare da tutti sull’Isola”.

Valentina Persia delusa dall’atteggiamento di Awed

Mentre, per quanto riguarda lo Youtuber Awed, l’ex naufraga valentina Persia ha detti di essersi sentita tradita. La comica ha svelato che prima di mettere piede a Playa Reunion avevano stretto un patto anche con Beppe Braida, che ovunque si potesse arrivare, dovevano arrivare tutti insieme.

“Quando lui ha fatto il mio nome dando delle giustificazioni un po’ da stratega ci sono rimasta molto male. Ha preferito portare avanti un’amicizia che era nata da poco rispetto alla nostra”, ha asserito la barzellettiera capitolina. Infine, la donna ha detto la sua anche sull’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Cerioli dicendo che è testardo e caparbio come lei.