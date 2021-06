Francesca Cipriani si candida per il Grande Fratello Vip: “Il primo amore non si scorda mai”

La carriera di Francesca Cipriani

La carriera televisiva di Francesca Cipriani è partita nel 2006 quando ha partecipato alla versione Nip del Grande Fratello nel 2006. Successivamente ha fatto parte di altri programmi tv e quattro anni dopo ha trionfato a La Pupa e il Secchione. Ovviamente non si è fatta mancare nemmeno L’Isola dei Famosi.

Prima nel 2018 e poi l’anno successivo quando durante un gioco ha rotto la testa del Divino Otelma. Poi è entrata nel cast de La Pupa ed il Secchione e Viceversa come co-conduttrice ed ora vuole ritornare al Grande Fratello, ma alla versione Vip. Di recente la 36enne è stata chiamata in causa e la sua risposta ha spiazzato.

L’ex Pupa vorrebbe partecipare al Grande Fratello Vip

Intervenuta alla trasmissione radiofonica di Francesco Fredella per RTL 102.5 News, la soubrette abruzzese Francesca Cipriani a domanda se le farebbe piacere rientrare nella casa del Grande Fratello Vip, lei ha immediatamente risposto di sì.

“A me farebbe molto piacere se mi chiamassero perché il primo amore non si scorda mai“, ha asserito l’ex naufraga. Quest’ultima in questi anni è completamente cambiata fisicamente, infatti da quando aveva 21 anni si è rifatta labbra, più volte il seno arrivando all’ottava, ma anche il fondoschiena e qualche liposuzione in tutto il corpo.

I possibili concorrenti del GF Vip 6

Al momento non si conoscono i nomi ufficili del Grande Fratello Vip 6. tuttavia se Francesca Cipriani ne farebbe parte troverebbe la lirica Katia Ricciarelli, il nuotatore Manuel Bortuzzo, l’ex di Mark Caltagirone, Pamela Prati ed anche Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan ed Asia Argento.

“Sono partite le selezioni per la nuova edizione del Grande Fratello Vip, in onda da settembre su Canale 5. Alfonso Signorini non si smentisce e sta già scaldando i motori con un cast eccezionale come solo lui è in grado di fare. Secondo alcune nostre fonti sembrerebbe che i personaggi facciano la fila per partecipare alla sesta edizione del reality condotto dal direttore di Chi. Questa volta ad avere la meglio è stata Anna Lou Castoldi, figlia di Asia Argento e Morgan, che sarà una delle concorrenti della casa più spiata d’Italia“, si legge in rete.