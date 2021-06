Oroscopo 21 giugno 2021: Ariete attenti ai desideri, Sagittario cauti

Le previsioni dell’oroscopo del 21 giugno esortano gli Ariete a prestare attenzione ai propri desideri. I Sagittario, invece, devono essere un po’ più cauti. I Toro potranno cimentarsi in nuovi progetti.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Attenta a quello che desiderate, perché potrebbe avverarsi. Talvolta le aspettative superano la realtà e questo potrebbe portare alla nascita di alcuni problemi. Dal punto di vista delle emozioni, invece, cercate di ascoltare un po’ di più il vostro cuore. Meglio rischiare e fallire che non averci provato per nulla.

Toro. Se state pensando di cimentarmi in un nuovo progetto, questo è il momento giusto per farlo punto se dal punto di vista professionale siete favoriti, però, lo stesso non può dirsi per quello sentimentale. In tale ambito, infatti, occorre una maggiore prudenza.

Gemelli. Talvolta siete insoddisfatti di voi stessi e questo potrebbe portare alla nascita di conflitti interiori. Essi non devono essere ignorati, bensì affrontati e sconfitti a testa alta. In ambito professionale, invece, prestate attenzione alle persone che vi circondano. Non tutti si comportano in modo sincero.

Cancro. L’oroscopo del 21 giugno vi esorto a prestare attenzione in amore. In questi giorni potrebbero essere favoriti gli scontri nelle piccole discussioni. Se riuscirete a mantenere la calma e a mostrarvi quanto più neutrali possibili, però, supererete senza problemi questi ostacoli che si porranno sul vostro cammino.

Leone. Anche se non vi va, talvolta, è necessario fare anche cose che non si preferiscono. Sia per ragioni morali, sia per il cosiddetto quieto vivere, infatti, bisogna adempiere ad alcuni obblighi. Dal punto di vista professionale, invece, siete molto favoriti, ma non dovete commettere scelte affrettate.

Vergine. Buon momento per aprirsi e per mostrare i vostri sentimenti. Se le persone che vi circondano non si comportano in modo sincero o come vorreste, meglio lasciarle perdere ricordatevi che nella vita soltanto ciò che vale davvero rimane per sempre al vostro fianco.

Previsioni 21 giugno da Bilancia a Pesci

Bilancia. In Amore siete un po’ distratti in questo periodo, forse perché avete troppi pensieri per la testa. Questa, però, non è una giustificazione valida. Le relazioni sono come delle piante, se non vanno curate con amore e dedizione rischiano di morire. Pensate a questo concetto prima che sia troppo tardi.

Scorpione. La vostra testa è un frullatore di idee. Cercate di sfruttare in positivo questa situazione mostrando creatività e ingegno. L’oroscopo del 21 giugno vi esorta a pianificare con maggiore sicurezza e precisione i vostri futuri obiettivi. Dal punto di vista delle emozioni, invece, potrebbe nascere qualche piccolo disguido.

Sagittario. Non tirate troppo la corda perché finirà che si spezzi. Sia in campo professionale sia sentimentale opportuno essere equilibrati. Se state pensando di dare una svolta alla vostra vita valutate attentamente ciò che avete e quanto siete disposti a mettervi in gioco. Non commettete scelte affrettate.

Capricorno. Pianificare e organizzare non è esattamente la vostra specialità. Tendenzialmente vivete alla giornata e non volete avere condizionamenti esterni. In certi casi, però, è opportuno valutare attentamente le prossime mosse specie dal punto di vista professionale.

Acquario. Le discussioni che ci sono state in amore di recente potranno essere affievolite dal dialogo. La cosa importante è non darsi mai per vinti e provare sempre il tutto per tutto per risolvere le situazioni che tenete a cuore. Nel lavoro, invece, sarebbe meglio mantenere un profilo basso almeno per questi giorni.

Pesci. In campo professionale potreste ricevere qualche brutto scherzo. Una piccola battuta d’arresto o un cambio improvviso di programma potrebbe stravolgere i vostri piani. Non fatevi prendere dal panico e cercate di pianificare con calma e attenzione una contro risposta.