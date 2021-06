Fariba Tehrani confessa: “Mia figlia Giulia ha sofferto e ha pianto per le ingiustizie che ha visto”

Fariba Tehrani si confessa dopo L’Isola dei Famosi 2021

Senza ombra di dubbio, Fariba Tehrani è stata una delle concorrenti indiscusse de L’Isola dei Famosi 2021. Una volta tornata in Italia dopo la sua permanenza in Honduras, l’estetista persiana ha potuto riabbracciare sua figlia Giulia Salemi che, durante il relaity show di Canale 5, l’ha sempre difesa dalle critiche.

“Non vedevo Giulia da tanto tempo perché prima che io partecipassi all’Isola dei Famosi lei è entrata nella casa del Grande Fratello Vip. Tremavo dalla felicità quando l’ho rivista. Lei è stata orgogliosa di me e della donna che sono”, ha confidato la donna in una recente intervista. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha confidato la donna.

L’ex naufraga parla della figlia Giulia Salemi

Ma lo sfogo di Fariba Tehrani non è terminato qui. Infatti, l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi 15 sempre alla stessa intervista rilasciata ad un noto magazine si è poi lasciata andare a una confessione inaspettata sulla figlia Giulia Salemi.

“Ha sofferto e ha pianto per le ingiustizie che ha visto. Conoscendomi aveva capito che per i ridotti tempi televisivi molte parti venivano tagliate. Ho sofferto anche io quando nel corso delle puntate al Grande Fratello Vip non venivano mostrate le parti più belle che riguardavano Giulia. Sono una donna psicologicamente forte e avrei abbandonato il reality solo per motivi importanti di salute”, ha fatto sapere l’ex compagna d’avventura di Ubaldo Lanzo che recentemente l’ha criticata.

Fariba Tehrani al Grande Fratello Vip ? La proposta

Oltre ad aver parlato della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi, il giornalista ha chiesto a Fariba Tehrani se un giorno parteciperebbe al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. A quel punto la madre di Giulia Salemi non ha perso tempo a rispondere.

“Rispetto all’Isola dei Famosi, il Grande Fratello Vip sarebbe una passeggiata. In questa esperienza è uscita la Fariba trascurata, da vera naufraga. Il Grande Fratello Vip sarebbe un’occasione per mostrare la mia femminilità e per far conoscere altri lati della mia personalità. Al momento però ho fatto questo reality e non vorrei subito farne un altro. Magari in futuro chi lo sa”, ha concluso la donna.