Mara Venier torna a Domenica In dopo i problemi di salute e scoppia in lacrime: la regia costretta a intervenire (VIDEO)

Oggi, domenica 20 giugno, è andata in onda una nuova puntata di Domenica In e Mara Venier è tornata alle redini della trasmissione. Dopo essere stata assente per alcune settimane a causa di un serio problema di salute. la protagonista è tornata a ricoprire il suo incarico.

A inizio puntata, quindi, si è lasciata andare ad un momento molto commovente. La donna, infatti, ha salutato i suoi telespettatori e non ha potuto fare a meno di mostrare un certo rammarico per tutto quello che ha dovuto affrontare in questo periodo. Vediamo cosa è successo.

Il commovente ritorno di Mara a Domenica In

Nella puntata del 20 giugno di Domenica In, Mara Venier ha dato luogo ad un inizio un po’ toccante. La conduttrice ha detto di essere estremamente felice di essere tornata in diretta dopo alcune settimane di pausa. In questo periodo ha vissuto momenti bruttissimi a causa di un problema di salute alquanto importante. Ad ogni modo, ci ha tenuto a ringraziare tutte le persone che le sono state accanto. Tra parenti, amici, colleghi e persone comuni, Mara è riuscita a farsi forza e ad andare avanti nonostante tutto.

Mentre stava facendo questa premessa e questi ringraziamenti, però, la presentatrice non è riuscita a trattenere le lacrime. Ad un certo punto, infatti, si è lasciata andare ad un pianto disperato. La dama si è portata le mani sul viso ed ha interrotto il suo discorso. In quel momento, i presenti si sono cinti in un calorosissimo applauso. Questo, però, non è bastato a far tornare in sé la padrona di casa, pertanto, è stato necessario l’intervento della regia.

Il commento di Costanzo e il problema della Venier

Il direttore artistico presente in sala, infatti, ha preso in mano la situazione ed ha intonato la canzone di Vasco Rossi “Eh Già” dedicandola proprio alla splendida conduttrice. Dopo questa breve interruzione, dunque, Mara Venier ha ripreso la parola ed ha ringraziato tutti i presenti nello studio di Domenica In. Successivamente, poi, si è collegata con Maurizio Costanzo, il quale l’ha rincuorata dicendo che la domenica pomeriggio senza di lei equivale ad un semplice lunedì.

Ricordiamo che la conduttrice ha subito un’operazione chirurgica ai denti, la quale si è rivelata piuttosto delicata. A seguito di un impianto dentale installato male, infatti, la donna si è trovata tutto il viso paralizzato e temeva di non recuperare più la sua piena mobilità. Per fortuna, però, tutto è andato per il meglio grazie all’intervento di un nuovo chirurgo maxillofacciale.