Mara Venier torna in onda e scoppia in lacrime: “Grazie, non sono giorni facili per me” (VIDEO)

Il dramma di Mara Venier

Un paio di settimane fa, attraverso il suo profilo Instagram Mara Venier ha rivelato ai follower il suo personale incubo. In pratica, un dentista le ha fatto un’operazione errata e la padrona di casa di Domenica In ha perso la sensibilità di parte del volto.

La professionista veneta è stata costretta a correre da un chirurgo, che l’ha sottoposta ad un intervento per rimuovere l’impianto che aveva causato il danno. Purtroppo, almeno per il momento la sensibilità a parte del viso non è ancora tornata. Nonostante tutto, la donna il 20 giugno è andata in onda con il suo programma domenicale.

La conduttrice di Domenica In piange in diretta

In apertura di Domenica In, la padrona di casa Mara Venier ha ringraziato tutti quanti e ad un certo punto si è pure commossa con tanto di lacrime.

“Sono strafelice di essere qui questa domenica e riprendere il mio posto. Questo è il mio posto. Io voglio cominciare questa domenica ringraziando tutte le persone che mi hanno mandato tanti messaggi in questi giorni. Non sono stati giorni facili per me. Grazie di cuore dei tanti messaggi che mi sono arrivati da chi mi segue, ma anche da amici e colleghi. Scusatemi, l’emozione per me è tanta. Davvero, grazie di cuore a tutti quanti. Vi abbraccio e grazie a Sileri di essere qui”, ha detto la conduttrice veneziana. (Continua dopo il video)

#DOMENICAIn: #MaraVenier commossa per il suo ritorno dopo il problema di salute pic.twitter.com/XB82aF6Mx1 — Roberto Mallò (@robymallo) June 20, 2021

Lo sfogo di Mara Venier con i suoi follower

Attraverso il suo profilo Instagram, Mara Venier ha spiegato ai follower quello che le è successo in queste ultime due settimane. “Sono scomparsa per un po’. Per me sono sono stati giorni difficili e molto duri. Però domenica sarò a Domenica In, ritorno in onda. Il problema non è risolto purtroppo. Parte del mio viso ha perso la sensibilità per ora. Spero di risolvere molto presto. Detto questo desidero concludere la stagione di Domenica In con voi, un bacio”, ha concluso la professionista veneta.