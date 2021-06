Awed, l’annuncio disperato dopo L’Isola dei Famosi: “Ho perso le speranze” (FOTO)

Awed e il cambiamento fisico dopo L’Isola dei Famosi 15

Simone Paciello, alias Awed un apio di settimane fa a grande sorpresa ha vinto la 15esima edizione de L’Isola dei Famosi. Il giovane Youtuber napoletano ha battuto alla finalissima la comica romana Valentina Persia.

Recentemente il ragazzo ha fatto un annuncio suo suo account Instagram, mostrandosi preoccupato per il suo presente e soprattutto il suo futuro. Già quando si trovava in Honduras tutti i suoi sostenitori si erano allarmati per il suo eccessivo dimagrimento. Ora che è tornato in Italia cosa è successo all’influencer per avere tale reazione?

L’annuncio di Awed su Instagram

Durante il suo percorso in Honduras per L’Isola dei Famosi 2021 il giovane Awed ha perso ben 25 chili. Infatti, quando si è visto per la prima volta allo specchio lo Youtuber è rimasto sconvolto da tale cambiamento fisico. Ora che è in Italia, però, Simone Paciello ha un’altra preoccupazione. Oltre a perdere i chili, il giovane ha perso la speranza di trovare la donna della mia vita.

Sono queste le parole dell’influencer pronunciate su Instagram ai suoi follower. Eh sì, perché negli scatti messi a confronto pre e post Isola si può notare la drammatica realtà. Qualcosa che fa sorridere tutti, lui compreso. Dalla foto in questione è ben visibile che il naufrago non se l’è passata benissimo negli ultimi tempi, tra pancia piatta, viso smagrito, barba e capelli più lunghi del solito. (Continua dopo il post)

La delusione di Beatrice Marchetti

Nel frattempo un’altra naufraga de L’Isola dei Famosi è tornata a parlare della sua esperienza in Honduras dicendosi delusa. Il motivo? Stiamo parlando di Beatrice Marchetti che era convinta che vincesse lei il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi.

“È stato anche un riscatto nei confronti di quelle persone che credono che le modelle riescano a vivere solo della loro immagine. Prima di partire avevo tanti preconcetti. Non sapevo se sarei riuscita a pescare e a sopravvivere. Credevo di vincere e sono rimasta delusa per il fatto di non aver conquistato il podio. Sono stata una delle poche persone che ha vissuto una trasformazione. E per me che sono una modella è stato difficile vivere da naufraga”, ha dichiarato la modella bresciana.