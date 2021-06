Isola dei Famosi 2022, vip si candida: Ilary Blasy ha il primo naufrago per la prossima edizione (VIDEO)

L’Isola dei Famosi torna nel 2022 con Ilary Blasi

Senza ombra di dubbio la 15esima edizione de L’Isola dei Famosi non ha brillato negli ascolti, infatti soprattutto nella seconda parte sono stati più bassi delle ultime stagioni. Nonostante ciò, Mediaset e la casa di produzione del reality show non si sono arresi annunciando che la prossima primavera tornerà il programma che quest’anno è stato vinto dallo Youtuber Awed.

Tuttavia sono stati resi noti alcuni particolari, ovvero una vera e propria rivoluzione del format e l’unica cosa certa sarà la presenza di Ilary Blasi alla conduzione. Il punto debole di questa edizione è stato il cast, infatti gran parte dei naufraghi in Honduras non hanno creato delle dinamiche facendo annoiare di non poco il pubblico di Canale 5. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa sta accadendo di recente e chi si è candidato volontariamente per partire per l”Honduras il prossimo anno.

Roberto de Crema si candida per L’Isola dei Famosi 16

Nonostante siano trascorse poche settimane dalla conclusione de L’Isola dei Famosi 2021, già si parla della 16esima edizione. Infatti, molti personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo si stanno candidando per partecipare al reality show di canale 5 e magari raggiungere l’Honduras.

Nelle ultime ore qualcuno ha pensato bene di inviare una candidatura spontanea. Stiamo parlando di Roberta de Crema, detto il Baffo che sarebbe pronto a tornare sul piccolo schermo partecipando a L’Isola dei Famosi 2022. (Continua dopo il video)

Le recenti dichiarazioni a Nuovo Tv de il Baffo

Nell’ultimo numero in edicola del magazine Nuovo Tv è contenuta una lunga intervista a Roberto de Crema che anni fa aveva partecipato a La Fattoria di Barbara D’Urso. “Mi piacerebbe partecipare all’Isola dei Famosi”, ha confessato il noto personaggio famoso soprattutto per televendite in televisione dei primi anni del 2000.

Le sue parole al periodico diretto da Riccardo Signoretti hanno fatto scalpore, in quanto, il Baffo ha anche spiegato di cosa si occupa oggi: “Ho un’azienda a Milano gestita dai miei figli. Abbiamo quattro punti vendita e ottanta dipendenti”. Oltre a questa azienda, l’ex televenditore si occupa anche della vendita di pesce che, per hobby pesca personalmente ai turisti di Lampedusa.