Karina Cascella racconta un retroscena sulla sua prima puntata a Uomini e Donne: ecco cosa ha fatto dietro le quinte (FOTO)

In queste ore, Karina Cascella ha risposto alle domande dei fan e tra queste ce ne sono state alcune riferite anche alla sua esperienza a Uomini e Donne. Sono passati anni da quando la dama era opinionista del talk show pomeridiano, eppure l’argomento genera sempre una grossa curiosità.

A tal proposito, un utente le ha chi8esto di svelare qualche retroscena inerente la sua prima puntata nel programma di Maria De Filippi. La dama ha detto di avere un ricordo indelebile. Ecco quale.

Il retroscena sulla prima puntata a Uomini e Donne

Karina Cascella ha raccontato alcuni retroscena inerenti la sua partecipazione a Uomini e Donne. La protagonista svolgeva il ruolo di opinionista ed era anche piuttosto pungente con i suoi interventi. Il suo percorso, però, non è stato sempre così liscio e semplice. In occasione della prima puntata, infatti, l’opinionista ha dichiarato di essere stata estremamente agitata. A tal proposito, chiese allo staff del programma di prepararle una camomilla per calmarsi.

Malgrado questo, però, lo stato d’animo della dama non si affievolì, pertanto, l’ingresso in studio fu molto concitato. Maria De Filippi la presentò in qualità di nuova opinionista della trasmissione e lei riuscì a salutare a malapena tutti i presenti in studio e il pubblico da casa. Per tutta la puntata, infatti, non riuscì a proferire parola sulle varie dinamiche. I fan dell’influencer fanno fatica ad immaginarsela impacciata.

Karina Cascella e il futuro televisivo

Nel corso delle sue ospitate televisive, infatti, la dama è sempre stata sprezzante e senza peli sulla lingua. Karina Cascella, quindi, ha ironizzato su questo episodio inerente Uomini e Donne dicendo che, con il tempo, ha recuperato alla grande quel silenzio adoperato in occasione della sua prima puntata all’interno del talk show. Tra le altre domande, poi, c’è stato chi le ha chiesto quando e se ritornerà mai in tv.

Da diversi mesi, infatti, la protagonista è scomparsa dai salotti di Canale 5, pare per sua scelta personale. In questo periodo si sta cimentando in una nuova attività di ristorazione insieme al suo compagno, pertanto, non sembra essere più interessata alle dinamiche televisive. Ad ogni modo, per la stagione autunnale potrebbe essere previsto un ritorno. Karina, infatti, ha lasciato aperto uno spiraglio dicendo che tra qualche mese potrebbe tornare in modo saltuario a ricoprire il ruolo che più le compete, quello di attaccabrighe.