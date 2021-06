Roberto Ciufoli affonda Awed e Andrea Cerioli: “Hanno fatto il Grande Fratello e non l’Isola”

Roberto Ciufoli ricorda il suo cammino a L’Isola dei Famosi 2021

A distanza di qualche settimana dalla sua eliminazione da L’Isola dei Famosi 15, Roberto Ciufoli ha rotto il silenzio parlando della sua esperienza in Honduras.

L’ex naufrago lo ha fatto rilasciando una lunga intervista al portale web La Nostra Tv, dove ha approfittato della situazione per lanciare delle frecciatine al vincitore del reality show Awed, ma anche all’ex tronista di Uomini e Donne, Andrea Cerioli.

Il comico parla della sua esperienza in Honduras

Intervistato dal sito La Nostra Tv, l’ex naufrago Roberto Ciufoli ha esordito in questo modo: “E’ tutto un po’ strano. Vivere per tre mesi in condizioni disagiate con cibo ridotto all’osso, dormire in condizioni particolari e la mancanza di oggetti come possono essere un asciugamano creano una condizione di sfasamento che si recupera piano piano”.

Poi l’ex protagonista della Premiata Ditta ha continuato a parlare dei tre mesi vissuti in Honduras dicendo di non avere nessun rimpianto. “Posso dire di aver fatto tutto perfettamente, ma allo stesso tempo non mi pento di quello che ho fatto. Se potessi tornare indietro cercherei di essere un po’ più furbo come lo sono stati in diversi. Sicuramente non mi mancano le dinamiche di comportamento e relazione, ma le situazioni belle date dalla natura, come il vento, il rumore del mare un po’ manca”, ha asserito il comico.

Roberto Ciufoli contro Awed e Andrea Cerioli

Poi il giornalista gli ha espressamente chiesto se un giorno parteciperebbe al Grande Fratello Vip. A quel punto l’ex naufrago Roberto Ciufoli ha dimostrato di avere le idee abbastanza chiare sulla vicenda. “Mai, mai nella vita! Fermarmi su un divano e spettegolare su tizio e caio per me che sono abituato a fare di continuo sarebbe la morte. Non sono il tipo per fare una cosa del genere, non lo farei mai”, ha asserito l’attore.

Poi parlando del reality show condotto da Alfonso Signorini, il comico ha approfittato della situazione per lanciare una frecciatina velenosa ad Awed e Andrea Cerioli: “E’ un po’ la piega che ha preso anche l’Isola, tutto sommato ha trionfato l’idea di aver portato il divano in riva al mare. Andrea e Awed, con tutto il rispetto, hanno fatto il Grande Fratello e non l’Isola”.