Uomini e Donne, Alessio e Samantha in crisi dopo una brutta discussione? Lui sbotta: “Inca**ato nero, segnalate tutti” (VIDEO)

Alcune ore fa, su alcuni siti di gossip è trapelata la notizia secondo cui Alessio e Samantha di Uomini e Donne si fossero lasciati a seguito di una bruttissima discussione. La notizia è circolata con una rapidità estrema, fino ad arrivare agli occhi e alle orecchie dei diretti interessati.

Specie l’ex corteggiatore ha deciso di replicare a questi pettegolezzi ed ha sbottato duramente contro coloro i quali hanno diffuso questa voce. Scopriamo di preciso cosa è accaduto.

Lo sfogo di Alessio di Uomini e Donne

Da un po’ di giorni, Alessio e Samantha hanno smesso di mostrarsi insieme sui social e questo ha portato una pagina che si occupa di Uomini e Donne a divulgare la notizia di una crisi. Stando a quanto riportato dal sito in questione, pare che i due abbiano avuto un aspro litigio, a seguito del quale si sarebbero separati. Questa, però, è completamente una fake news. Alessio, infatti, ha deciso di rompere il silenzio su Instagram ed ha raccontato tutta la verità.

Il giovane, infatti, ha sbottato contro la pagina in questione dicendo di essere inca**ato nero. Certi “finti giornalisti” pur di guadagnare qualche euro in più sarebbero disposti a scrivere di tutto e a inventare le peggiori notizie. Per tale ragione, il giovane si è rivolto al popolo del web e a tutti i fan che seguono la coppia con affetto e ammirazione. Il ragazzo, dunque, ha esortato queste persone a tenere bene gli occhi aperti e a fare attenzione a ciò che viene pubblicato sul web. (Continua dopo il video)

La reazione di Samantha alla fake news

Tra Alessio e Samantha, dunque, non c’è stato nessun litigio accesissimo dopo Uomini e Donne. Se i due sono separati in questo periodo è semplicemente perché entrambi sono dovuti tornare nelle loro rispettive case per svolgere delle faccende. Tra loro, dunque, tutto procede serenamente. Ceniccola, poi, ha esortato tutte le persone che lo seguono a segnalare la pagina che si è occupata della diffusione di questo finto gossip.

Per quanto riguarda la Curcio, invece, la dama si è semplicemente limitata a condividere una delle IG Stories scritte dal suo compagno e si è detta d’accordo con le sue parole. Pertanto, i fan della coppia possono tirare un sospiro di sollievo. Tra loro le cose procedono a gonfie vele e non potrebbero andare meglio.