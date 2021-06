Volano stracci tra Jessica e Davide, ex Uomini e Donne, lei pubblica chat di lui con un’altra e lui sbotta (FOTO)

Continuano a volare stracci tra Jessica e Davide, ex protagonisti di Uomini e Donne. I due ragazzi hanno deciso di interrompere la loro relazione a causa di alcuni problemi di coppia. Dopo un primo momento di silenzi e dubbi, però, pare sia spuntata fuori la verità.

A fare maggiore chiarezza sulla questione è stata l’ex tronista, la quale ha deciso di smascherare, una volta per tutte, il suo ex. Nel dettaglio, ha pubblicato il contenuto di una chat intercorsa tra lui e un’altra donna. Vediamo come ha reagito il ragazzo.

La vendetta di Jessica contro Davide

Jessica Antonini sembra pronta a vendicarsi del suo ex Davide Lorusso dopo la fine della loro relazione nata a Uomini e Donne. I due hanno dato luogo ad una relazione durata qualche mese. Entrambi sembravano essere molto presi l’uno dall’altra, ma poi le cose sono andate male. La dama ha deciso di raccontare tutto. (Clicca qui per sapere cosa è successo). Come se non bastassero tutte le confessioni fatte, però, l’ex tronista ha deciso di andare oltre.

In particolare ha pubblicato il contenuto di una chat intercorsa tra Davide e una donna. La dama in questione ha scritto al ragazzo di essere ancora in tempo per scappare da Jessica. Lui, con toni particolarmente ammiccanti, ha chiesto alla protagonista dove potesse andare. A quel punto, allora, lei gli ha risposto dicendo che sarebbe potuto correre a casa sua. La data della conversazione coincide con il periodo in cui i due ex protagonisti del talk show di Maria De Filippi stavano ancora insieme. (Continua dopo la foto)

La reazione dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne

Con questo gesto, dunque, Jessica ha voluto smascherare una volta per tutte Davide agli occhi dei fan di Uomini e Donne. In molti, infatti, credevano che dietro la versione dei fatti della Antonini ci fossero delle bugie, ma questa sembrerebbe rappresentare una prova delle sue parole. Nel frattempo, però, Lorusso è sempre rimasto in silenzio dinanzi tutto questo grande caos che lo circonda.

Molti utenti lo hanno esortato a manifestare il suo punto di vista ma, almeno per il momento, lui non ne vuole sapere. Malgrado questo, però, ha deciso di compiere un gesto estremo per dimostrare la chiusura totale nei confronti della sua ex. A tal proposito, ha cancellato tutti i contenuti da Instagram inerenti la dama. Attualmente, dunque, l’ultimo post del giovane risale a dicembre 2020.