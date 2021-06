Ilona Staller al Grande Fratello Vip? Cicciolina risponde: “C’è un veto, ci sono problemi di altro tipo…”

In queste ore stanno circolando delle voci molto interessanti secondo le quali Ilona Staller potrebbe prendere parte alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. L’ex attrice di film per adulti ha rilasciato un’intervista al settimanale Vero in cui ha parlato attentamente della vicenda.

La protagonista ha lasciato trapelare una situazione alquanto intricata che riguarderebbe le sue comparse televisive. Stando a quanto emerso, infatti, è come se sulla Staller ci fosse un veto. Scopriamo tutto nel dettaglio.

La precedente candidatura di Cicciolina al Grande Fratello Vip

Nel corso di una recente intervista, Ilona Staller ha parlato della possibilità di prendere parte al Grande Fratello Vip. A tal proposito, la dama ha detto che l’anno scorso il nome fu proposto da Alfonso Signorini. Secondo la versione dei fatti dell’ex attrice di film per adulti, dunque, il conduttore sarebbe sempre stato fortemente propenso ad averla nel cast. Tuttavia, ad un certo punto delle trattative, il nome di Ilona fu completamente cancellato dai papabili concorrenti senza dare una spiegazione all’accaduto.

Situazione analoga si verificò anche a Ballando con le stelle. La Staller, infatti, avrebbe dovuto prendere parte anche ad una precedente edizione del talent show di Rai 1. Anche in questo caso, la conduttrice Milly Carlucci pare fosse estremamente propensa ad averla tra i partecipanti del programma. Purtroppo, però, anche tale ipotesi scemò nel nulla. Cosa si cela, dunque, dietro queste situazioni.

Il presunto veto su Ilona Staller

Stando a quanto emerso dall’intervista, pare che su Ilona Staller ci sia un veto che le impedirebbe di prendere parte ad alcuni programmi televisivi, tra cui il Grande Fratello Vip e altri. La dama, però, ha detto che, secondo lei, tale scelta non sarebbe da attribuire al suo passato nel mondo del cinema a luci rossi. L’intervistata, infatti, ha rivelato che sembrerebbero esserci problemi di altro tipo dietro.

Ci sarebbe qualcuno che non vuole che Ilona lavori, specie in campo televisivo. Le ragioni celate dietro questa ipotetica situazione sono ancora ignote, così come ignota è l’identità di questa persona che starebbe facendo di tutto per ostacolare la presenza di Cicciolina in alcuni programmi tv. Ad ogni modo, non ci resta che attendere per scoprire se Signorini, stavolta, riuscirà a superare ogni ostacolo e a consentire alla protagonista di prendere parte al GF Vip 6. A quanto pare, lei sarebbe molto propensa.