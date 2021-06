Dayane Mello beccata in compagnia di un ragazzo misterioso, ma lei finge di essere sola (FOTO)

In queste ore, Dayane Mello è tornata a far parlare di sé a causa di un avvistamento in compagnia di un ragazzo molto giovane. L’ex concorrente del GF Vip è impegnata in alcuni progetti professionali che la stanno portando a viaggiare parecchio.

Durante uno dei suoi viaggi, poi, la dama ha avuto modo di incontrare anche la madre e la nonna del suo ex fidanzato Carlo Beretta. Tale notizia ha generato grosso fermento ma, a quanto pare, non è l’unica notizia degna di nota in questo momento.

L’avvistamento di Dayane Mello con un ragazzo misterioso

Una volta terminata la sua esperienza al Grande Fratello Vip, la modella brasiliana si sta concentrando molto sul lavoro. Il reality show è stato un ottimo trampolino di lancio che le ha permesso di tornare in auge soprattutto come modella. Nel corso di uno dei suoi impegni professionali, la dama ha incontrato la sua ex suocera, la madre di Carlo Beretta. Quest’ultimo è l’attuale compagno di Giulia De Lellis. A quanto pare, la fine della storia tra Dayane Mello e il ragazzo è stata alquanto pacifica.

I due, infatti, sembrerebbero essere rimasti in ottimi rapporti, ma non solo. Anche i rapporti con la famiglia di Carlo sembrano essere piuttosto distesi. Oltre che questo gossip, però, a generare molto sgomento è stata un’altra segnalazione. Alcune fan della Mello, infatti, hanno dichiarato di aver beccato la dama in compagnia di un giovane misterioso. Lui sembra piuttosto piccolo d’età. Chi sarà mai la persona in questione? (Continua dopo la foto)

Chi è il giovane e cosa è emerso

A seguito della diffusione di questa segnalazione, ci sono stati dei risvolti in merito. Il ragazzo beccato in compagnia di Dayane Mello sembrerebbe essere il suo autista personale. La cosa strana, però, sta nel fatto che la dama, nel corso delle sue Instagram Stories, ha sempre omesso di mostrarlo. Questo, dunque, sta facendo sorgere il sospetto che tra la modella e l’autista possa esserci qualcosa di più di una semplice collaborazione professionale.

Almeno per il momento, però, non ci sono molte informazioni in merito. Dayane è abbottonatissima per quanto riguarda la sua vita privata, pertanto, ha deciso di non intervenire minimamente sulla vicenda. I fan, intanto, si stanno scontrando tra loro tra chi vuole tutelare la privacy della protagonista e chi, invece, vorrebbe sapere qualcosa di più.