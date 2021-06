Oroscopo 22 giugno 2021: risoluzioni per Vergine, profilo basso per Scorpione

Le previsioni dell’oroscopo del giorno 22 giugno esortano i nati sotto il segno dello Scorpione a mantenere un profilo basso in amore e sul lavoro. Gli Ariete devono essere meno precipitosi, mentre i Vergine potranno chiarire una questione in sospeso.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. In amore dovete essere pazienti e non precipitosi. Ci sono delle novità in arrivo, ma meglio mantenere la calma. Non lasciatevi prendere troppo dall’entusiasmo. Dal punto di vista del lavoro, invece, ci sono dei progetti che potrebbero fare fatica a decollare. Cercate di essere cauti.

Toro. Le discussioni sono all’ordine del giorno e alimentarle potrebbe generare degli strascichi difficilmente superabili. Per tale ragione, la cosa opportuna è mantenere la calma ed evitare di dare luogo a scenate eccessive punto sul fronte professionale, invece, saranno favoriti i più audaci

Gemelli. La previsione dell’ oroscopo del 22 giugno esortano i nati sotto questo segno a non prendere troppo sul serio il pensiero degli altri. Stavolta vi lasciate condizionare dalle opinioni altrui arrivando a compromettere il vostro stato d’animo. Concentratevi di più sui nostri obiettivi.

Cancro. Giornata molto positiva per quanto riguarda i sentimenti. Oggi sarà semplice instaurare delle relazioni sia sentimentali sia amicali. Approfittato di questa situazione per allargare la cerchia delle vostre conoscenze. Allo stesso tempo, però, tenete gli occhi ben aperti e non fidatevi di tutti.

Leone. Giornata un po’ turbolenta per quanto riguarda le emozioni. Oggi vi sentite particolarmente in conflitto con una persona cara. Rimandate le discussioni e anche i chiarimenti perché quando vi trovate in questa circostanza potreste dire e fare cose di cui sarà facile pentirsi.

Vergine. Relazioni in crisi potranno essere facilmente superate, la cosa importante, e la presenza del sentimento. L’amore vince su tutto, tuttavia, in certi casi è opportuna la presenza di altri fattori. In campo professionale, invece, siete favoriti, ma dovete tenere gli occhi ben aperti.

Previsioni 22 giugno da Bilancia a Pesci

Bilancia. Sul lavoro avete grandi responsabilità. Questo vi dona una certa autorità, ma allo stesso tempo, anche tanta preoccupazione. Sono favoriti i grandi progetti e l’inizio di nuove attività, specie se in proprio. In amore state attraversando una fase di transizione alquanto delicata.

Scorpione. L’oroscopo del 22 giugno che esorta a tenere un profilo basso sia dal punto di vista sentimentale sia professionale. Talvolta non esporsi troppo potrebbe rivelarsi la scelta giusta per non incorrere gli spiacevoli discussioni. Se avete avuto una discussione di recente questo è il momento di chiarire le cose.

Sagittario. I nati sotto questo segno stanno attraversando un periodo molto positivo per quanto riguarda i sentimenti. Sia le coppie stabili sia quelle appena nate avranno l’opportunità di cimentarsi in nuove ed esilaranti avventure. Sul fronte professionale, invece, gli impegni tengono la vostra mente un po’ troppo occupata.

Capricorno. Giornata tendenzialmente positiva per quanto riguarda i rapporti di coppia. In campo professionale, invece, potreste trovarvi a dover affrontare delle situazioni un po’ spiacevoli. Il segreto per uscire indenni da questo vortice è quello di mantenere la calma dimostrarsi risoluti.

Acquario. Siete tendenzialmente delle persone molto riflessive e poco inclini a fidarmi del prossimo. Questo atteggiamento, però, non vi renderà esenti dalle delusioni. Per tale ragione, godetevi di più i singoli attimi senza pensare troppo al domani e senza essere eccessivamente razionali.

Pesci. Inizio giornata energico e produttivo. Cercate di svolgere nella prima parte della giornata le mansioni più complesse. Dedicate al pomeriggio, invece, le cose che più vi piacciono come ad esempio i vostri hobby o le vostre passioni. Buon momento per dedicarsi un po’ allo sport.