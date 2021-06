Gilles Rocca, paura nella notte: “Stavamo per morire per colpa di questo tipo qu a”

Gilles Rocca svela che stava rischiando di morire

Dopo essere tornato in Italia terminando la sua avventura a l’Isola dei Famosi, Gilles Rocca è particolarmente attivo sul suo account Instagram. Sul noto social, infatti, l’attore romano condivide attimi di vita quotidiana.

Recentemente l’ex naufrago ha fatto sapere ai follower di aver fatto una vacanza in Versilia in compagnia di amici divertendosi moltissimo. Ma ad un certo punto, a tarda notte il ragazzo ha condiviso una clip sulle Stories nella quale dice che stava seriamente rischiando di morire. Vogliamo dire che stavamo per morire grazie a questo tipo qua?”, ha fatto sapere Rocca dando la colpa ad un suo amico in particolare. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto nelle ultime ore.

L’ex naufrago romano su Instagram svela cosa è accaduto

Su Instagram, Gilles Rocca ha confessato a tutti coloro che lo seguono che stava seriamente rischiando la vita per colpa di una disattenzione di un suo amico. Inoltre, ha approfittato della situazione per spiegare ai follower cosa è accaduto realmente quella nottata. In prati, l’attore e regista romano ha fatto presente che quello che era alla guida ha imboccato l’autostrada in contromano.

“Sapete perché stavamo per morire? Questo tipo qua ha preso l’autostrada contromano…”, ha detto l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi 15. Per fortuna è andata bene ai ragazzi, ma questo gesto sconsiderato poteva costargli caro a loro e agli altri automobilisti.

L’amico ironizza su Instagram, gli utenti arrabbiati

Sempre nella medesima Storia su Instagram, il caro amico di Gilles Rocca ha provato ad smorzare ironizzando su quanto accaduto in autostrada. Nello specifico, il ragazzo ha detto che sa fare bene prendere le autostrade in contromano: “Una cosa so fare…Prendere le autostrade in contromano e l’ho fatto…”.

Immediatamente dopo, l’ex naufrago del reality show di Canale 5 col sorriso stampato in viso ha asserito: “Una notte da leoni all’Autogrill…”. Ovviamente non sono mancate le polemiche da parte del popolo del web perché i diretti interessati hanno continuato a scherzare su una vicenda molto grave e che poteva provocare una serie di incidenti stradali.