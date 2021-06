GF Vip 6, Maurizio Costanzo mette in allerta Signorini: “Stanno rischiando di essere ripetitivi”

Si lavora per il Grande Fratello Vip 6

Da settimane Alfonso Signorini e gli autori del Grande Fratello Vip sono a lavoro per la realizzazione della sesta edizione, che prenderà il via il prossimo settembre.

A tal proposito, uno dei pionieri della televisione italiana ha detto la sua sul reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Stiamo parlando di Maurizio Costanzo che senza peli sulla lingua ha voluto dare un avvertimento alla produzione e al direttore del magazine Chi.

Maurizio Costanzo e l’avvertimento a Signorini

Come accennato prima, il prossimo settembre Alfonso Signorini sarà alla guida del Grande Fratello Vip 6. Al suo fianco una duo nuovo di opinionisti. Infatti, via Pupe e Antonella Elia per dar spazio ad Adriana volpe e Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis.

L’ex ragazza di Non è la Rai è stata fatta fuori dopo quanto accaduto mesi fa all’interno della casa più spiata d’Italia, precisamente la forte discussione avuta con la gieffina Samantha De Grenet. Il marito di Maria De Filippi a Libero ha detto cosa ne pensa del GF Vip 6 che inizierà a in autunno: “Sarebbe necessario che i reality come L’isola dei famosi e Il Grande Fratello rivedessero la propria struttura andando ad aumentare le sorprese”.

Le dichiarazioni di Maurizio Costanzo e Valentina Persia sul GF Vip

Sempre nella sua rubrica su Libero Quotidiano, Maurizio Costanzo sul Grande Fratello Vip 6 ha detto anche: “Anche il GF Vip se non ci sono novità, nuovi ingressi e sorprese rischia di diventare ripetitivo”. Per continuare così: “Non ricordo quale ospite di un recente Grande Fratello ha dichiarato a un giornale che dopo un po’ a vedere sempre le stesse persone nella casa si annoiava”. Recentemente un’ex naufraga de L’Isola dei Famosi 15 ha detto no al reality show che si svolge a Cinecittà.

Stiamo parlando della comica Valentina Persia che, in una recente intervista ha detto: “L’Isola ti chiede molto che va ben oltre al non mangiare. Questo programma è arrivato nel momento giusto, il GF Vip non aggiungerebbe nulla di quello che non ha già aggiunto l’Isola dei Famosi”. Infine ha detto: “C’è stato cuore, sono sempre stata me stessa in ogni momento. Ogni secondo sull’isola è stato vissuto con delle modalità diverse, con un cuore all’inizio impaurito ma che poi si è fatto abbracciare da ogni granello di sabbia”.