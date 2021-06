Temptation Island, tromba d’aria nel villaggio: cosa è successo e l’annuncio sulla data di partenza (VIDEO)

La caporedattrice di Uomini e Donne, Raffaella Mennoia, ha pubblicato dei video su Instagram in cui ha annunciato che il cast di Temptation Island ha dovuto fare i conti con una tromba d’aria. La notte appena trascorsa è stata piuttosto difficile per i protagonisti.

La donna, poi, dopo aver spiegato l’accaduto e tranquillizzato i fan, ha fatto qualche interessante spoiler sul villaggio e sulla data d’inizio del reality show. Scopriamo tutto quello che è emerso.

Tromba d’aria a Temptation Island

Questa notte c’è stata una tomba d’aria nel villaggio di Temptation Island. I vari protagonisti si sono trovati a fare i conti con un increscioso avvenimento meteo. Raffaella Mennoia ha raccontato che tutti i protagonisti si sono dovuti tenere agli alberi tanto del vento che ha soffiato. Il clima in questi giorni non è affatto buono. Le giornate sono piuttosto calme ma, allo stesso tempo, non c’è sole e c’è un’afa pazzesca. Malgrado questi piccoli incidenti di percorso, però, la Mennoia ha voluto rassicurare tutti i fan.

Per fortuna, infatti, non ci sono stati danni significativi a seguito della bufera di vento della notte precedente. Ad ogni modo, la donna ha approfittato di un momento libero per mostrare ai telespettatori del reality show come sia fatto il villaggio. Per tale motivo, è andata a spasso con il suo amato cane Saki ed ha fatto vedere le casette dei vari protagonisti. (Continua dopo il video)

Il villaggio e la data d’inizio del reality show

Nel filmato sono apparse le case delle single, quelle dei fidanzati e delle fidanzate, la sua e quella di Filippo Bisciglia. Tutto, naturalmente, è circondato da alberi e terre. Dopo aver parlato della tromba d’aria e del villaggio, Raffaella ha fatto spoiler sulla data di partenza di Temptation Island. A tal proposito, ha detto che da mercoledì 30 giugno il programma andrà in onda Su Canale 5.

A quanto pare, la collocazione settimanale scelta da Mediaset è quella del mercoledì sera. Almeno per il momento, questa è stata la scelta, non ci resta che attendere per vedere se ci saranno cambiamenti. Intanto, la donna ha confessato che le riprese stanno andando benissimo e stanno accadendo tanti avvenimenti degni di nota. Ovviamente, però, non ha potuto fare altri spoiler più significativi in merito alle varie dinamiche che si stanno creando tra i concorrenti.