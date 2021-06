Arisa e Andrea Di Carlo, lite pubblica sui social, scoppia il caos: “Ti prego, lasciala in pace” (FOTO)

In queste ore, Arisa e Andrea Di Carlo hanno dato scandalo sui social. I due protagonisti hanno dato luogo ad un velenoso botta e risposta durante il quale sono intervenuti anche i fan della cantante.

La situazione ha preso una piega davvero trash, al punto da spingere l’ex della cantate a replicare in modo piuttosto piccato. Scopriamo nel dettaglio quello che è accaduto e che sta generando molto fermento.

Il botta e risposta tra Arisa e Andrea Di Carlo

Arisa e il suo ex Andrea Di Carlo si sono scontrati su Instagram in un botta e risposta al veleno. Tutto è cominciato nel momento in cui la cantante ha pubblicato un post con una didascalia piuttosto pungente. Il contenuto del post era una frecciatina, quasi certamente al suo ex, in cui la dama ha spiegato che quest’ultimo l’avrebbe sempre reputata poco intelligente e capace di pensare con la sua testa. La protagonista ha detto che lei e questa persona hanno vedute troppo diverse che, purtroppo, hanno spinto le loro strade a separarsi.

Inaspettatamente, però, Andrea è intervenuto al di sotto del post in questione in quanto si è sentito tirato in causa. Il giovane ha detto di essere un libro aperto per la cantante. Lei lo conosce bene, sa i suoi pregi ed i suoi difetti, pertanto, sa anche tutto quello che lui prova. Il protagonista, poi, ha augurato alla dama di capire, quanto prima, cosa vuole davvero e in che direzione vuole andare, solo in questo modo sarà felice.

L’intervento dei fan della cantante

A questo primo botta e risposta ne sono susseguiti altri in cui Andrea Di Carlo ha accusato Arisa di essere troppo razionale. Secondo il suo punto di vista, infatti, in amore dovrebbe essere usato sempre il cuore e mai la testa. Al di sotto di questo commento, poi, si è scatenato il putiferio. Alcuni fan della cantante si sono schierati dalla sua parte ed hanno cominciato a tutelarla.

Nello specifico, in molti hanno esortato Andrea a lasciarla in pace. Ormai le loro strade si sono divise e Arista sta molto male per questo. Per tale ragione, il suo ex dovrebbe lasciarla libera di rifarsi una vita e dovrebbe smettere di mettere il becco ovunque. Andrea, però, non è rimasto certamente in silenzio ed ha risposto in modo altrettanto piccato a molti dei commenti. Nello specifico, ha esortato tutto queste persone a pensare alla loro vita.