Angela Melillo replica alle critiche di Zorzi: “Meglio suora che stro**a!”

Angela Melillo replica alle critiche

Una delle protagoniste assolute della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi è stata Angela Melillo. L’ex ballerina del Bagaglino, però, durante la sua permanenza in Honduras ha ricevuto molte critiche, anche dall’opinionista Tommaso Zorzi, sul suo modo di fare pacato e che non si esponeva mai.

Per tale ragione in molti l’hanno soprannominata Suor Angela. Il rampollo meneghino in trasmissione le ha consigliato più volte di farsi avanti e dire il suo punto di vista invece di nascondersi dietro gli altri. In una recente intervista al Rtl 102.5 News di Francesco Fredella, l’ex naufraga ha replicato a tutti coloro che le hanno puntato il dito contro. “Meglio suora che str***a!”, ha detto la donna in radio affermando anche di non aver mai avuto nessuna questione irrisolta con i compagni d’avventura. La Melillo non rimpiange il suo percorso, quindi ha detto: “Io sono fatta così”.

L’ex naufraga parla de L’Isola dei Famosi 15

Durante il suo intervento a Rtl 102.5 News, l’ex naufraga Angela Melillo ha ripercorso il suo percorso in Honduras per L’Isola dei Famosi 15. La ballerina è stata accusata di non essersi mai intromessa nelle discussioni con gli altri concorrenti del reality show di Canale 5, per questo motivo con molta probabilità il pubblico l’ha eliminata dal gioco.

Tuttavia, l’ex volto del Bagaglino è rimasta fede al suo modo di fare ed è orgogliosa per questo. “Non ho interpretato un ruolo”, ha detto la donna dicendo che in tali programmi bisogna mostrare la propria personalità e non una maschera.

Angela Melillo parla della figlia e di nozze

Intervistata da Francesco Fredella a Rtl 102.5 News, l’ex naufraga Angela Melillo ha confidato anche che in Honduras ha sentito tanto la mancanza della figlia Mia, nata dalla relazione sentimentale col compagno Cesare San Mauro.

Infatti, l’ex ballerina per riabbracciare a ha rinunciato di rimanere a Playa Imboscatissima al fianco di Beatrice Marchetti. Poi sulle possibili nozze con la persona che ama, la donna ha dichiarato: “Abbiamo un progetto in comune. La nostra idea è quella di unirci in matrimonio”.