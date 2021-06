Elisabetta Gregoraci, ladro in casa: “Me lo sono trovato davanti, ha aggredito la tata” (VIDEO)

In queste ore Elisabetta Gregoraci si è trovata a fare i conti con un brutto episodio, un ladro, infatti, si è intrufolato in casa sua. La showgirl ha spiegato di essersi spaventata moltissimo.

Per fortuna, però, la polizia è arrivata in modo abbastanza celere, sta di fatto che il malintenzionato è stato arrestato. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che è accaduto.

Il racconto di Elisabetta Gregoraci

La giornata appena trascorsa è stata parecchio difficile per Elisabetta Gregoraci, la quale si è trovato a fare i conti con un ladro. La protagonista ha spiegato di essere uscita dal proprio appartamento per andare a recuperare suo figlio Nathan da scuola. Al rientro, però, i due si sono trovati dinanzi uno spettacolo raccapricciante. Un malintenzionato si è intrufolato in casa sua con l’obiettivo di rubare oggetti di valore.

La prima ad incontrare il malvivente è stata la tata. Stando a quanto riportato dal racconto di Elisabetta, la donna pare sia stata aggredita. Il ladro le ha dato calci e pugni allo scopo di svincolarsi. Successivamente, poi, sono arrivati la Gregoraci e suo figlio. La donna ha avuto la lucidità di rincorrere il malvivente fino a metterlo in un angolo. L’estremo atto di coraggio, poi, è stato coadiuvato dall’aiuto di Nathan. Il ragazzino, infatti, nonostante la sua giovane età, ha avuto la fermezza di chiamare la polizia. (Continua dopo il video)

Il ladro è stato arrestato

Per fortuna, le forze dell’ordine si sono precipitate in men che non si dica a casa di Elisabetta Gregoraci ed hanno beccato il ladro in flagrante. Una volta messi tutti in salvo, la showgirl ha avuto la forza di raccontare ai suoi fan l’increscioso avvenimento. L’ex di Flavio Briatore ha detto che, per fortuna, non ha perso mai la lucidità. Adesso, però, si sente parecchio scioccata. Proprio per tale ragione ha deciso di rimandare a domani alcune comunicazioni importanti che avrebbe dovuto fare a tutti i suoi fan.

La cosa importante per la Gregoraci è che tutti stiano bene. Altro elemento fondamentale, inoltre, è il fatto che il malintenzionato sia stato arrestato è condotto in galera. Elisabetta ha concluso il suo intervento dicendo che le forze dell’ordine hanno fatto il loro lavoro ed hanno portato il ladro nell’unico posto nel quale sarebbe dovuto essere, ovvero, la galera.