Temptation Island, al primo falò un fidanzato dice di essere gay? Il rumors (FOTO)

Temptation Island prende il via dal prossimo mercoledì

Ormai è ufficiale, la stagione 2021 di Temptation Island prenderà il via su Canale 5 in prima serata da mercoledì 30 giugno. Da giorni, infatti, sulle reti Mediaset gira a rotazione il promo del reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia e prodotto da Maria De Filippi.

Nelle ultime ore è arrivata una notizia poco piacevole che riguarda la trasmissione, ovvero che una tromba d’aria che si è abbattuta i Sardegna vicino il villaggio dove avvengono le registrazioni ha provocato qualche danno. Nel frattempo in rete iniziano a circolare delle anticipazioni sulla prima puntata e pare che un fidanzato svelerà qualcosa di clamoroso durante un falò. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa sta accadendo in terra sarda. (Continua dopo il video)

Clamorosa rivelazione al primo falò?

E mentre sui social e coi promo trasmessi in televisione le coppie di Temptation Island 2021 vengono lentamente presentate, giungono le prime indiscrezioni sulle registrazioni che sono iniziate in Sardegna da qualche giorno.

Ad oggi l’attenzione è ricaduta su delle clamorose indiscrezioni che riguardano le dinamiche della nuova edizione del reality show dei sentimenti di Canale 5. Visto che le riprese sono incominciate, stando ad alcune voci di corridoio, sembra che ci siano stati già incredibili colpi di scena al primo falò. Di cosa si tratta?

Un fidanzato ammette di essere gay? L’indiscrezione

Uno su tutti riguarda un fidanzato, al momento il suo nome è top secret, che sarebbe pronto a fare una confessione alla propria fidanzata. In rete gira voce che il partecipante di Temptation Island possa aver nascosto il suo vero orientamento sessuale e che quindi abbia trovato il coraggio di ammettere la sua omosessualità solo grazie all’esperienza nel villaggio in Sardegna.

Ovviamente si tratta solo di un rumor e al momento non c’è nessuna ufficialità di quanto circola. A questo punto non rimane che attendere mercoledì 30 giugno per gustasti la prima puntata del programma condotto da Filippo Bisciglia.