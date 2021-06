Fabrizio Corona e Sophie Codegoni sono fidanzati? Lui: “È la mia convivente”

Fabrizio Corona e Sophie Codegoni sarebbero fidanzati

Fabrizio Corona e l’ex tronista Sophie Codegoni sono fidanzati? E’ questa la domanda che molti utenti web si sono posti negli ultimi giorni dopo essere venuti a conoscenza di quanto accaduto nell’appartamento milanese dell’ex re dei paparazzi.

A quanto pare, quest’ultimo si sarebbe innamorato dell’influencer che ha trovato la popolarità a Uomini e Donne. Le indiscrezioni e i pettegolezzi si sono rincorsi nelle ultime ore, e a dare ulteriori indizi su una possibile loro storia è stato proprio l’ex marito di Nina Moric. Infatti, attraverso alcune Stories su Instagram avrebbe testimoniato il loro amore. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa sta accadendo tra i due.

L’ex tronista trovata nell’appartamento di Corona dalle forze dell’ordine

Sul suo account Instagram, Fabrizio Corona è stato ripreso da uno dei suoi collaboratori mentre sta facendo una dichiarazione riferita alle forze dell’ordine. Ricordiamo infatti, che giorni fa la polizia si è recata nell’appartamento milanese dell’ex re dei paparazzi in seguito alla segnalazione di una festa svoltasi nella sua abitazione. In questo party erano presenti in tutto quattro persone, tra cui Sophie Codegoni che lui l’ha definita: “la mia fidanzata e convivente”.

Una dichiarazione clamorosa e che non lascia spazio a qualsiasi dubbio interpretativo. In pratica, il padre di Carlos e l’ex tronista di Uomini e Donne sono fidanzati. Ora si spiega la presenza della 20enne insieme al padre Stefano nel locale di Fabrizio, il Pitbull Cafè di corso Como, nel capoluogo lombardo.

La segnalazione del portale “Very Inutil People”

Ma non è finita qui. Infatti, il portale web “Very Inutil People”, ha fornito ai propri utenti un’altra succosa indiscrezione in riferimento alle tempistiche della conoscenza tra Fabrizio Corona e Sophie Codegoni.

“Una nostra fonte ci ha rivelato qualche dettaglio in più. La conoscenza tra i due potrebbe essere iniziata ancor prima che lei sedesse sul trono rosso di Maria De Filippi”, si legge sul sito internet. Quindi, il sentimento sarebbe sbocciato da alcune settimane e il flirt con il calciatore della Roma Nicolò Zaniolo, attribuito alla ragazza, potrebbe rivelarsi una semplice notizia falsa.