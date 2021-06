Temptation Island, segnalazione su Federico-Floriana: “Non sono una coppia, lui è single”

Federico e Floriana formano una delle sei coppie di Temptation Island

Manca sempre poco all’avvio della nuova edizione di Temptation Island, il reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia e prodotto da Maria De Filippi. Da una settimana a questa parte sui social del programma e coi promo in televisione sono state presentate le sei coppie ufficiali della nuova stagione.

Tra queste vi sono anche Federico e Floriana, una giovane coppia che arriva direttamente da Palermo. Le registrazioni del format targato Mediaset sono già iniziate da alcuni giorni ma, come accade ogni anni, in rete e sui social sono disponibili già delle segnalazioni. Anche stavolta l’influencer campana Deianira Marzano si sta dando da fare e recentemente ha riportato un retroscena su questa coppia siciliana.

Il video di presentazione della coppia palermitana

Nello specifico, i due palermitani Federico e Floriana formano una delle sei coppie dell’edizione 2021 di Temptation Island. Il reality show delle tentazioni prenderà il via da mercoledì 30 giugno in prima serata su Canale 5. È stata la ragazza a scrivere alla redazione della trasmissione prodotta dalla Fascino, perché ritiene che nell’ultimo periodo il suo uomo abbia smesso di corteggiarla e a darla quasi per scontata.

“Voglio capire se è innamorato di me oppure se è solo abitudine”, ha detto lei nella clip di presentazione che da giorni si vede in tv. “Io quando ho delle certezze non faccio più quello che facevo prima. Dico: oramai è mia e non me la leva più nessuno”, ha risposto il ragazzo siciliano, dicendo anche di voler partecipare a Temptation con la consapevolezza di viversi tale esperienza, senza farsi delle paranoie.

La segnalazione di Deianira Marzano su Federico e Floriana

Nelle ultime ore, però, la coppia composta da Federico e Floriana è finita sotto la lente di ingrandimento di Deianira Marzano. Infatti, all’influencer campana è giunta una segnalazione social che è stata riportata su Instagram. Dopo la clip di presentazione che mostra i due palermitani, qualcuno ha storto il naso sui media, dicendo che i due stessero mentendo, dato che non sarebbero una coppia reale.

“Ragazzi ma non sono una coppia: io lui lo conosco ed è super single”, ha scritto un utente mettendo così in discussione la sincerità di Federico e Floriana che è stata scelta per partecipare a Temptation Island. Saranno fatte delle verifiche? Staremo a vedere.