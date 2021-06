Jessica nega di aver detto che Davide sia gay: “Era freddo dal punto di vista dell’intimità ma…” (FOTO)

In queste ore Jessica Antonini è finita al centro di una bufera in quanto sembrava avesse detto che il suo ex Davide Lorusso fosse gay. Molte pagine di gossip hanno riportato questa notizia generando un grande fermento.

Lei è andata in panico e si è rivolta a Riccardo Signoretti, il direttore della testata giornalistica presso la quale aveva rilasciato la sua ultima intervista. Scopriamo, dunque, quale sia la verità sulla vicenda.

La specifica di Jessica sulle voci che Davide sia gay

Jessica ha smentito sui suoi social i pettegolezzi secondo cui avrebbe detto che Davide sia gay. La ragazza ha rilasciato un’intervista al magazine Nuovo e molte pagine di gossip hanno extrapolato alcuni dei contenuti presenti stravolgendone un po’ il significato. Per tale ragione, si sono susseguiti sul web una serie di articoli dai quali si è evinto che Lorusso potesse essere omosessuale. La dama è stata travolta dal polverone mediatico ed ha deciso di fare una specifica per chiarire il suo punto di vista.

A tal proposito, la giovane ha dichiarato di non aver mai insinuato che il suo ex non fosse etero. Lei si è semplicemente limitata a dire che tra loro ci fossero diversi problemi, alcuni dei quali riferiti anche alla sfera intima. Dalla sua bocca, però, non pare non siano mai uscite parole esplicite in merito all’orientamento del giovane. L’ex tronista di Uomini e Donne, poi, ci ha tenuto a fare anche un’altra specifica.

L’attacco alle testate che pubblicano fake news

Nel dettaglio, infatti, Jessica ha detto che non ci sarebbe assolutamente nulla di male se Davide fosse gay, tuttavia, queste non sono parole fuoriuscite dalla sua bocca. Per tale ragione, è stato necessario e doveroso fare questa specifica. La dama, inoltre, ha attaccato tutte quelle testate giornalistiche che, pur di fare qualche visita in più, inseriscono dei titoli ad effetto che non appartengono assolutamente alla verità.

Ad aiutare la dama a divulgare la sua versione dei fatti ci sta pensando anche l’influencer Amedeo Venza. Quest’ultimo, in un primo momento, aveva attaccato la dama reputandola non troppo sincera. Con il passare del tempo, però, ha avuto modo di ricredersi, sta di fatto che ha preso a cuore la sua causa ed ha cominciato a difenderla. Tale cambio di rotta ha fatto molto piacere alla dama che, infatti, lo ha ringraziato pubblicamente.