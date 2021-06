Rosa Perrotta senza reggiseno in strada, il web sbotta e lei: “Soffro di una grave malattia…” (VIDEO)

In questi giorni, Rosa Perrotta ha generato un po’ di sgomento sui social in quanto si è mostrata senza reggiseno. La dama è uscita con il suo piccolo Domenico e il suo compagno, ma i fan non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio alquanto piccante.

L’abito da lei indossato, infatti, era estremamente sottile e, in assenza di indumenti intimi, non è stato lasciato molto spazio all’immaginazione. Tale comportamento ha generato un bel po’ di sgomento sul web, al punto che la dama ha sentito la necessità di rispondere.

Rosa senza reggiseno su Instagram

Rosa Perrotta ha pubblicato dei video su Instagram alquanto succinti, dato che si è evinto chiaramente che fosse senza reggiseno. La donna ha indossato un abitino molto aderente e anche un po’ trasparente, al punto da spingere la maggior parte delle persone ad accusarla di essere troppo volgare. In molti le hanno detto che, a maggior ragione perché è una mamma, dovrebbe essere un po’ più attenta all’abbigliamento.

Dinanzi tutte queste polemiche, la dama ha risposto in un primo momento in privato. Nello specifico, ha detto, ironicamente, di non avere i soldi per potersi comprare dei reggiseni, pertanto, è costretta ad uscire di casa senza. Tale ironia, però, non ha placato le polemiche, anzi, le ha alimentate ancora di più. A tal proposito, la dama ha avvertito la necessità di fare un’ulteriore specifica a riguardo. (Continua dopo la foto)

La Perrotta replica

L’ex tronista di Uomini e Donne, allora, ha registrato dei video che poi ha pubblicato sul suo profilo Instagram. In tali contenuti Rosa Perrotta ha detto che il motivo per il quale è solita scendere senza reggiseno risiede in una grave malattia di cui è affetta. Purtroppo, infatti, non riesce a tenere tale indumento addosso per più di due minuti in quanto soffre di “reggisenofobia”. Il suo intento è stato chiaramente quello di fare dell’ironia, anche se la sua espressione si è rivelata piuttosto seria per rendere credibili le sue dichiarazioni.

La dama ha aggiunto di convivere con questo problema da moltissimi anni, pertanto, ormai, ci ha fatto l’abitudine. Questa patologia, infatti, crea maggiore disturbo agli altri che a lei stessa. Con questa ironica la Perrotta ha provato a mettere a tacere le malelingue sul suo conto, ma non è detto che otterrà i risultati sperati.