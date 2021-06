Filippo Bisciglia contro Love Island: “Non parlano di amore, spesso si vincono soldi…” (FOTO)

In queste ore stanno generando molto sgomento alcune dichiarazioni fatte da Filippo Bisciglia su Love Island. Il conduttore di Temptation Island è stato raggiunto dai giornalisti di Uomini e Donne Magazine ed ha fatto delle confessioni molto interessanti.

Tra meno di 10 giorni andrà in onda la prima puntata del programma più scottante e movimentato dell’estate. Per tale ragione, Filippo è stato chiamato in causa per commentare la cosa ed ha approfittato per fare anche delle confessioni.

Le parole di Filippo Bisciglia su Love Island

In questi giorni Filippo Bisciglia ha rilasciato un’intervista al settimanale di Uomini e Donne in cui ha fatto delle confessioni in merito a Love Island e Temptation Island. Il protagonista ha fatto delle riflessioni sui due programmi e non ha potuto fare a meno di fare un confronto. Il conduttore ha detto che non c’è paragone tra il suo programma ed altri. Nello specifico, infatti, a Temptation si parla di amore, vengono messi in gioco i sentimenti e, soprattutto, non si vince nulla.

Le uniche cose che si possono portare a casa sono delle consapevolezze maggiori sulla propria relazione e sui propri sentimenti. Altri programmi, invece, non parlano di amore, bensì di attrazione fisica. Essa è decisamente più fugace e meno importante. Inoltre, molto spesso vengono messi in palio anche dei soldi. Questo, quindi, secondo il punto di vista del conduttore, rischia di far perdere di genuinità un determinato programma.

Il silenzio di Giulia De Lellis

I nomi di Love Island e Giulia De Lellis non sono mai usciti esplicitamente dalla bocca di Filippo Bisciglia. Nonostante questo, però, i riferimenti e le frecciatine sono sembrati lampanti e abbastanza immediati. Il conduttore, poi, ha chiosato il suo intervento dicendo che Temptation Island sia stato il primo programma di questo genere lanciato in Italia, per tale ragione, è sicuramente quello che resta di più nel cuore delle persone. Il primo amore, dopotutto, non si scorda mai.

Per il momento, però, né l’autore di queste dichiarazioni né, tanto meno, la destinataria delle frecciatine, sono intervenuti sulla vicenda. Giulia, infatti, è ancora impegnata con le riprese del suo programma, così come Filippo. Ricordiamo che, così come ripetuto più volte da Raffaella Mennoia, il viaggio nei sentimenti dei protagonisti di Temptation Island è già cominciato e la prima puntata andrà in onda mercoledì 30 giugno su Canale 5.