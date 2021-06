Sophie Codegoni in pericolo? “Usata da Fabrizio Corona, si sta solo bruciando così” (FOTO)

In queste ore sta impazzando sul web la notizia secondo cui Sophie Codegoni avrebbe una relazione con Fabrizio Corona, per tale ragione, molti ritengono che la fanciulla sia in pericolo. Dopo essere stata beccata a casa dell’ex re dei paparazzi, l’ex tronista di Uomini e Donne è finita nel caos.

Molti utenti del web, tra cui l’influencer Alessandro Rosica, ci hanno tenuto a manifestare la loro preoccupazione a riguardo. La cosa più preoccupante, però, è che Sophie sembra non stia dando ascolto a nessuno. Scopriamo cosa è accaduto.

Perché Sophie sarebbe in pericolo

In molti ritengono che Sophie Codegoni sia in pericolo in quanto sarebbe stata raggirata da Fabrizio Corona. Tra i due pare ci sia un legame, che alcuni ritengono essere di tipo sentimentale. Diversi utenti del web, però, stanno provando a mettere in guardia la 19enne esortandola ad allontanarsi il più possibile dall’ex detenuto. Alessandro Rosica, ad esempio, ritiene che Corona stia circuendo la giovane e la stia illudendo con delle false promesse volte a farle ottenere fama e successo.

Questa non sarebbe affatto la prima volta che Fabrizio si comporti in questo modo con ragazze giovani alla ricerca della popolarità. Il problema, però, starebbe nel fatto che, dopo averla illusa e sfruttata per bene, Corona la lascerebbe con un pugno di mosche e Sophie finirebbe per soffrire molto. Molti utenti, inoltre, la stanno accusando di essere cambiata radicalmente rispetto a quando era alla corte di Maria De Filippi. (Continua dopo la foto)

Il cambiamento della Codegoni

In tale occasione, infatti, si è sempre mostrata come una ragazza molto matura nonostante la sua giovane età. Il difficile trascorso e la necessità di lavorare sin da piccola, infatti, sembravano esserle serviti a forgiarle il carattere. Ad ogni modo, da quando l’esperienza televisiva è volta al termine, la protagonista ha cominciato a comportarsi in modo deludente. La dama, infatti, è ricorsa alla chirurgia estetica per aumentare il volume del suo seno e adesso pare abbia intrapreso una relazione con Fabrizio Corona.

Secondo molti, dunque, Sophie Codegoni si starebbe cacciando in un brutto pasticcio che potrebbe metterla in serio pericolo. Per inseguire la gloria, infatti, pare abbia anche rinunciato a prendere il diploma. Ad ogni modo, almeno per il momento, la dama non è minimamente intervenuta sulla vicenda. Non ci resta che attendere per vedere se lo farà.