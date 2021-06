Fariba Tehrani difende la figlia Giulia Salemi: “Dalla mattina alla sera si fa un mazzo così“

Fariba Tehrani parla delle relazioni della figlia Giulia Salemi

Nelle ultime ore Fariba Tehrani, reduce dalla 15esima edizione de L’Isola dei Famosi, ha preso le difese della figlia Giulia Salemi. Quest’ultima, infatti, spesso sul web e sui vari social network viene criticata perché più di un’occasione si è innamorata all’interno di un reality show.

Dopo Francesco Monte, l’influencer italo-persiana lo scorso autunno si è messa insieme a Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip 5. L’ex naufraga a tutti coloro che offendono sua figlia ha detto: “Come mai trova l’amore sempre al GF Vip? Mia figlia dalla mattina alla sera si fa un mazzo così“.

Giulia Salemi trova l’amore in tv perché nella vita privata non ha tempo

Recentemente Fariba Tehrani ha concesso una lunga intervista attraverso una diretta Instagram con Roberto Ferrari e Cristian Marchi. Oltre a parlare della sua esperienza a L’Isola dei Famosi 15, la donna ha detto la sua sulla hit che il genero Pierpaolo Pretelli ha lanciato la scorsa settimana. La parrucchiera iraniana senza giri di parole ha detto: “Spero diventi uno dei tormentoni dell’estate”.

Subito dopo la madre di Giulia Salemi dopo aver ricordato quanto fatto in Honduras svelando di aver sofferto la fame, è intervenuta in difesa della figlia. Nello specifico si è scagliata contro coloro accusano la ragazza di essersi innamorata più volte al Grande Fratello Vip. La donna ha spiegato che Giulia nella vita di tutti i giorni la stessa è sempre molto occupata con il lavoro, quindi non ha tempo per trovare l’amore. “Corre a destra e sinistra. Lei non dorme. Non ha neanche tempo di rispondere a me. E’ talmente impegnata”, ha riferito Fariba.

Fariba Tehrani difende a spada tratta la figlia

L’ex naufraga Fariba Tehrani ha specificato che sua figlia Giulia Salemi quando esce lo fa sempre per questioni lavorative: “Ciò che si è guadagnata è tutto meritato. Non ha avuto niente in cambio di niente. E’ devota al suo lavoro”.

Sempre nella medesima intervista su Instagram, la donna ha continuato a difendere la modella italo-persiana in questo modo: “Lei lavora con tutto. Non solo con Instagram. Fa tante cose. Fa anche molta beneficenza. Da quando sono tornata l’ho vista mezza giornata e basta”.