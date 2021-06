Isola dei Famosi, ex naufraga racconta: “Ho sofferto la fame per sette anni” (FOTO)

Il percorso di Emanuela Tittocchia a L’Isola dei Famosi 2021

Una delle protagoniste de L’Isola dei Famosi 15, anche se la sua permanenza in Honduras è stata breve, è Emanuela Tittocchia. Quest’ultima inizialmente ha fatto parte del gruppo degli Arrivisti arrivando a litigare con Manuela Ferrera accusandola di essere nulla facente. Mentre ha elogiato Matteo Diamante che secondo lei si è sempre dato da fare.

La sua esperienza nel reality show di Canale 5 non ha mai messo in crisi l’attrice di Centovetrine. A tal proposito, in una recente intervista alla al magazine DiPiù di come invece abbia dovuto attraversare dei momenti molto difficili nella sua infanzia. Per sua fortuna è riuscita a superare tutti i problemi che la vita le ha posto davanti grazie alla presenza della sua famiglia. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha confidato l’ex di Biagio D’Anelli.

L’attrice parla dei sette anni in cui soffriva di anoressia

Prima di essere un’opinionista di mattino 5 di Federica Panicucci, l’ex naufraga Emanuela Tittocchia si è fatta conoscere dal pubblico grazie al suo ruolo nella serie tv Centovetrine. Intervistata dal periodico DiPiù, l’attrice ha confessato che in passato ha lottato per sette anni contro l’anoressia.

La donna è riuscita a tornare lentamente a mangiare quando la sua insegnante di teatro la minacciò di escluderla al corso nel caso in cui non si fosse presentata alla lezione. Un rimprovero che ha scosso la professionista e da qual momento in poi ha trovato la luce in fondo al tunnel per poter rinascere. (Continua dopo il post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emanuela Tittocchia (@emanuela_tittocchia)

Emanuela Tittocchia e l’emorragia causata da un intervento al seno

L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi 15 Emanuela Tittocchia si era ritrovata ancora una volta ad affrontare la morte quando l’operazione di chirurgia estetica al seno le fece salire la febbre alta. Una circostanza molto grave che all’attrice di Centovetrine le provocò delle emorragie.

Per fortuna, la prontezza dei suoi familiari che la portarono immediatamente al pronto soccorso riuscì a scongiurare il peggio anche in quell’occasione. In poche parole la vita della donna non è stata tutta rosa e fiori, anche dal punto di vista sentimentale.