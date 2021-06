Vanessa Spoto bullizzata sui social per il suo seno, lei resta male e svela: “Ho avuto dei problemi in passato” (VIDEO)

In questi giorni, Vanessa Spoto è stata bullizzata sui social a causa del suo seno. Diversi utenti, specie donne, hanno mosso delle gravi accuse contro di lei volte ad umiliarla sotto questo punto di vista.

La dama, allora, ha preso la palla al balzo per fare una precisazione. Nel farlo, ha confessato di aver avuto dei seri problemi in passato con tale parte del suo corpo. Scopriamo tutto nel dettaglio.

Vanessa Spoto risponde dopo essere stata bullizzata

Alcuni utenti di Instagram hanno bullizzato Vanessa Spoto sui social. Diverse persone l’hanno attaccata per il suo seno, reputandolo troppo floscio e davvero brutto da vedere. La dama non ha potuto negare l’evidente difetto fisico che contraddistingue il suo corpo. Ad ogni modo, ci ha tenuto a spendere qualche parola. Le persone pronte a puntare il dito contro, in realtà, non conoscono tutti i problemi e i trascorsi di una persona. Se il suo seno si presenta con queste caratteristiche ad oggi, infatti, è perché in passato ha avuto dei problemi.

La giovane non è voluta entrare nel dettaglio della vicenda specificando di che tipo di problema abbia sofferto. Ad ogni modo, le sue parole hanno lasciato chiaramente intendere che si sia trattato di un qualcosa di piuttosto serio. In seguito, poi, è intervenuto anche il suo attuale fidanzato. Massimiliano è sembrato piuttosto adirato per il comportamento assunto da alcune persone sul web. (Continua dopo il video)

La reazione di Massimiliano

L’ex tronista di Uomini e Donne è rimasto malissimo nell’apprendere che la sua compagna Vanessa Spoto fosse stata così bullizzata sui social. Chi si è reso protagonista di simili accuse, infatti, non merito altro che indifferenza in quanto ha un animo cattivo e sporco. Il giovane non è riuscito a trattenere la rabbia, al punto da dire di non avere più intenzione di chiacchierare sui social con i suoi fan.

Massimiliano, infatti, ha salutato la community che lo segue ed ha detto loro che, probabilmente, sarebbe tornato attivo all’indomani perché al momento gli rodeva parecchio. In effetti, il ragazzo è sparito per un po’ di tempo, per poi tornare oggi con delle IG Stories ironiche e provocatorie. Mollicone ha utilizzato un filtro in cui è apparso notevolmente rifatto ed ha alluso al fatto che, forse, fosse il caso di ricorrere alla chirurgia per risolvere qualche piccolo difetto.