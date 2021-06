Pierpaolo Pretelli verso Tale e Quale Show: “E’ un programma che mi piacerebbe fare”

Pierpaolo Pretelli a Tale e Quale Show 2021? L’indiscrezione

Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip 5 l’ex Velino Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando hanno deciso di realizzare rispettivamente delle hit estive. Il primo con il brano L’estate più calda e la seconda con Bandolero.

In più, i due ex gieffini insieme a Rosalinda Cannavò sono i possibili candidati all’edizione 2021 di Tale e Quale Show. E se la moglie di Simone Gianlorenzi è stata data per certa dal portale web TvBlog, il fidanzato di Giulia Salemi è ancora in forse. Andiamo a a vedere nel dettaglio cosa ha dichiarato il 30enne lucano.

Pierpaolo Pretelli commenta il rumor

Intervistato dal portale web SuperGuidaTv, l’ex gieffino Pierpaolo Pretelli ha detto la sua sulla voce di un suo coinvolgimento di una sua possibile partecipazione nello show di Carlo Conti. Tale e Quale.

“Ho sempre detto che è un programma che mi piacerebbe fare. Finora ci sono voci che si rincorrono e vedremo cosa accadrà. In questi anni, l’ho sempre seguito anche perché sono affascinato dalle imitazioni. Ogni volta cerco di prendere spunto. I miei cavalli di battaglia? Mi diverte imitare Christian De Sica ma anche Maurizio Costanzo. E poi mi diletto con Alessandro Borghese che ho sentito proprio qualche giorno fa“, ha detto l’ex Velino di Striscia la Notizia.

I possibili concorrenti di Tale e Quale Show 2021

Pierpaolo Pretelli non è l’unico possibile candidato alla prossima edizione di Tale e Quale Show. Infatti in lizza ci sono anche Maria Teresa Ruta con sua figlia Guenda Goria e Rosalinda Cannavò. A Poi si parla anche delle cantanti poco famose Alba e Gabriella Ferrone, il comico Marco Bazzoni, Sandro Giacobbe, il rapper Moreno, l’ex pugile Patrizio Oliva, Peppe Quintale ed Alex Belli.

Mentre stando al sempre informato TvBlog, i candidati allo show di Carlo Conti sono: l’ex velina Federica Nargi, l’ex conduttrice e concorrente del Grande Fratello, Melita Toniolo, la cantante Francesca Alotta, la conduttrice di Rai Gulp Elena Ballerini, l’ex Miss Italia Francesca Testasecca, Juliana Moreira ed il comico Massimo Bagnato.