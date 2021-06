Massimiliano Rosolino svela: “All’Isola mi si è spezzato il cuore quando mi hanno detto che si sarebbe allungata”

Massimiliano Rosolino svela un retroscena sull’Isola dei Famosi 15

Come tutti ben sanno la 15esima edizione de L’Isola dei Famosi si è conclusa con la vittoria del napoletano Awed. Una stagione che ha ricevuto una serie di critiche da parte del popolo del web, non solo per i tre opinionisti ma anche per l’inviato in Honduras Massimiliano Rosolino.

E proprio il campione olimpionico di nuoto recentemente ha rilasciato una lunga intervista al magazine Nuovo Tv dove ha svelato un retroscena sul reality show di Canale 5. “Quando mi hanno comunicato che si sarebbe allungata fino al 7 giugno mi si è spezzato il cuore perché avevo nostalgia della famiglia”, ha fatto sapere lo sportivo. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha confidato l’uomo alla nota rivista diretta da Riccardo Signoretti.

Il suo rapporto con la conduttrice Ilary Blasi

Intervistato dal periodico Nuovo Tv, Massimiliano Rosolino ha parlato anche della padrona di casa: “Grande sintonia con Ilary Blasi e lei mi ha detto che qualunque cosa fosse successa noi avremmo dovuto riderci su, infatti la nostra parola d’ordine è divertimento”.

La conduttrice romana durante i tre mesi di programmazione de L’Isola dei Famosi 15 non si è risparmiata in battute e frecciatine scherzose nei suoi confronti. Per questo motivo lo sportivo ha asserito che le frecciate sono sempre bene accette perché lui non si ritiene una persona permalosa.

Massimiliano Rosolino si gode la compagna e i loro due figli

Il ruolo di inviato in Honduras per L’Isola dei Famosi 2021 ha insegnato moltissimo come si lavora in televisione. Infatti, le dirette e la fascia quotidiana hanno fatto si di aver accomunato tanta esperienza. Una volta archiviato questo capitolo professionale, adesso il campione olimpionico di nuoto si sta godendo la sua famiglia.

Nello specifico, la compagna Natalia Titova e le loro due figlie Sofia Nicole e Vittoria Sidney. I due al momento non sono ancora sposati e il diretto interessato in tal senso ha detto: “Si merita tutto, ma per quello c’è tempo. Lei in mia assenza è stata bravissima, temeva di non farcela”.