Silvia Toffanin verso la domenica pomeriggio di Canale 5: la trasmissione tv pensata per lei

Spunta un nuovo nome per la domenica pomeriggio

Da settimane in rete si parla della domenica pomeriggio di Canale 5. Nelle ultime ore, dopo i nomi di Elisa Isoardi, Lorella Cuccarini ed Elisabetta Gregoraci ora è spuntato quello di Silvia Toffanin. Stavolta però ha sganciare questa indiscrezione ci ha pensato una fonte affidabile. Lo scorso mesi numerosi portali web hanno riportato la notizia della possibile chiusura di Domenica Live.

In quell’occasione, però, Barbara D’Urso ha fatto una mezza smentita, ma durante i saluti finali la professionista napoletana ha ricordato l’appuntamento solo con Pomeriggio Cinque. Successivamente sono giunte delle indiscrezioni di un possibile nuovo format con Elisa Isoardi al timone e poi quelli di un programma con Lorella Cuccarini e Stefano De Martino, che alla fine è rimasto su Rai Due. Solo voci di corridoi mai andati in porto o addirittura mai pensati da Mediaset.

Silvia Toffanin al post di Barbara D’Urso

Nelle ultime ore, però, Betty Soldati ha confessato che la domenica pomeriggio di Canale 5 non ci sarà nessun programma prodotto dalla Fascino di Maria de Filippi. Ma la vera bomba mediatica l’ha sganciata il blog Davide Maggio durante una live su Instagram.

In poche parole il portale web ha confessato che tra i corridoi di Cologno Monzese stanno pensando di affidare la domenica pomeriggio alla conduttrice di verissimo, Silvia Toffanin. (Continua dopo il post)

Lo scoop di Davide Maggio

Sul blog Davide Maggio si legge che l’intenzione di Mediaset è quella di puntare su un format sul modello La Domenica del Villaggio, fin qui niente di nuovo. Quello che fa sussultare è il volto noto che potrebbe trovare spazio nel dì festivo di Canale 5. Si tratta di una signora dell’azienda, anzi della First Lady di Cologno Monzese.

“DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che Silvia Toffanin è in predicato di prendere possesso della nuova domenica pomeriggio. Per la conduttrice di Verissimo, sembra arrivata l’ora di uscire dalla comfort zone del salotto prefestivo per cimentarsi con una nuova sfida. Consapevoli dell’impervio terreno e del rischio che un “nuovo programma” comporta, a Mediaset starebbero lavorando per trovare un degno traino a Silvia Toffanin. Il programma della signora Berlusconi, infatti, non occuperebbe l’intero pomeriggio della rete ma solo la seconda parte”, riporta il blog.