Pomeriggio 5: Mediaset starebbe pensando di farlo durare solo 45 minuti a puntata (FOTO)

Pomeriggio Cinque ridotto nella durata?

Nella giornata di martedì la Rai ha reso noti i Palinsesti della stagione televisiva 2021-2022, mentre quelli Mediaset sembrerebbero ancora non pronti. Infatti, i vertici del Biscione ci stanno lavorando e ci sono ancora tantissimi punti interrogativi. Uno su tutti il futuro di Barbara D’Urso che tornerà con Pomeriggio Cinque.

Tuttavia, nelle ultime ore il blogger Davide Maggio ha realizzato una live su Instagram dove ha fatto un annuncio in anteprima davvero clamoroso. In pratica, a Cologno Monzese c’è la volontà di accorciare le puntate del rotocalco pomeridiano di Canale 5 facendole passare dagli attuali 90 minuti a 45 minuti. Per qale motivo?

Davide Maggio sgancia una bomba sul format di Canale 5

Ovviamente si tratterebbe di una decisione a cui stanno ancora lavorando, visto lo stesso Davide Maggio ha scritto sul suo portale web: “I giochi, giova ribadirlo, non sono ancora chiusi: nei prossimi giorni sono ancora previste riunioni e incontri per definire i palinsesti della prossima stagione televisiva delle reti Mediaset“.

In pratica, l’azienda del Biscione secondo circolare in rete, vorrebbe ridurre Pomeriggio Cinque e farlo partire dalle 18:00, sempre dal lunedì al venerdì. Per poi cedere la linea alle 18:45 al preserale di turno, partendo da Caduta Libera per poi passare ad Avanti un altro. In poche parole è come se al format venisse tolta la prima parte, quella in cui Barbara D’Urso parla di cronaca.

Pomeriggio Cinque da 90 a 45 minuti? L’ipotesi

Sarà questa la decisione finale dell’azienda del Biscione? Ovviamente i fan di Barbara D’Urso si stanno chiedendo per quale ragione ridurre Pomeriggio Cinque che in questi anni ha sempre portato degli ascolti più che soddisfacenti.

Per cosa hanno in mente di mettere un nuovo programma che si scontro con la prima parte de La Vita in Diretta di Alberto Matano? Nel frattempo, prima di rientrare a Mediaset Carmelita si sta gode le sue vacanze estive dopo una lunga stagione con tre format Pomeriggio 5, Domenica Live e Live Non è la D’Urso.