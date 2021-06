Temptation Island, pubblicato il video della bufera di vento: volano tavoli, sedie e attrezzature (VIDEO)

In questi giorni, Raffaella Mennoia ha comunicato ai fan di Temptation Island che i protagonisti sono stati spiazzati da una bufera di vento. L’evento è stato particolarmente significativo.

Successivamente, però, la caporedattrice di Uomini e Donne ha deciso di rendere ancora più esplicito l’episodio mostrando a tutti dei video di quanto accaduto. Dalle immagini si vede chiaramente che i protagonisti non sapevano come mantenersi.

Il video della bufera a Temptation Island

Dall’account ufficiale di Raffaella Mennoia è spuntato il video della bufera di vento che si è abbattuta su Temptation Island. La scorsa notte, la Sardegna è stata colpita da un evento climatico inatteso, che ha spiazzato tutti i presenti. Si è trattato di un avvenimento mai verificatosi prima d’ora. Proprio per tale ragione, i vari membri del cast sono rimasti spiazzati. La caporedattrice Raffaella ha deciso di mostrare ai suoi fan il video di quanto accaduto.

Dalle clip in questione si vede chiaramente che il villaggio è stato spazzato via dalla tempesta. Ombrelloni, tavoli, sedie e attr4ezzatura non sono riusciti a restare fissi al suolo. Il tutto, inoltre, pare sia durato anche diverso tempo, al punto da spingere i concorrenti a rifugiarsi all’interno delle loro rispettive case. Una volta passata la tormenta, poi, il cast si è messo all’opera per ripristinare l’ordine. (Continua dopo il video)

Il ciclone Valentina spiazza tutti

La cosa importante è che, per fortuna, nessuno si è fatto male. I protagonisti si sono presi solo un bello spavento, ma tutto pare si sia risolto per il meglio. La bufera di vento che si è abbattuta su Temptation Island, però, non è l’unica, in quanto ce n’è una anche metaforica. Il conduttore Filippo Bisciglia, infatti, in una precedente intervista ha fatto delle confessioni molto interessanti sui concorrenti.

Il giovane ha detto che le coppie sono davvero scoppiettanti. Una in particolare, però, sembra essere la più sbizzarrita. Loro sono Valentina e Tommaso. I due si passano quasi 20 anni di differenza e, stando a quanto trapelato dalle registrazioni, pare si siano resi già protagonisti di avvenimenti degni di nota. Nello specifico, la dama pare stia dando del filo da torcere al suo fidanzato, il quale è affetto da una gelosia morbosa nei suoi confronti. Per scoprire tutto nel dettaglio, non ci resta che attendere la prima messa in onda della stagione, che sarà mercoledì 30 giugno.