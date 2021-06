Nina Moric contro Fabrizio Corona: “Una disgrazia, hai venduto tuo figlio, ora lasciaci in pace” (FOTO)

In queste ore, Nina Moric si è resa protagonista di un post alquanto criptico contro il suo ex Fabrizio Corona. La dama ha fatto delle confessioni inattese in merito al difficile momento che lei e Carlos stanno attraversando.

La modella ha parlato addirittura di disgrazia. Tra le tante parole confuse, però, ciò che ha catturato l’attenzione dei fan è il fatto che la dama pare voglia chiudere tutti i contatti con il suo ex a causa di alcuni comportamenti errati adoperati da lui.

Lo sfogo di Nina Moric

Nina Moric ha pubblicato uno sfogo molto sentito sui social cui ha accusato Fabrizio Corona. La dama ha cominciato dicendo di aver sperato fino all’ultimo momento che il suo ex potesse essere cambiato. Credeva che dinanzi una disgrazia il suo amore smisurato per i soldi potesse farsi da parte, ma così non è stato. Nina ha alluso al fatto che l’ex re dei paparazzi abbia venduto suo figlio Carlos e l’abbia sempre usato per scopi economici.

Nello specifico, la donna ha rivelato che anni fa Fabrizio la costrinse a concordare l’affido di Carlos. L’uomo la obbligò a dargli una somma di denaro alquanto proficua per consentirle di badare a suo figlio in completa autonomia. Di questo la Moric ha detto di avere delle prove che, tuttavia, ha deciso che non mostrerà assolutamente al ragazzino per il suo bene. Ad ogni modo, malgrado questo, la protagonista ha esortato pubblicamente il suo ex a lasciare in pace la loro famiglia. (Continua dopo la foto)

La replica di Fabrizio Corona

La modella ci ha tenuto a precisare che lei e Carlos non rappresentano la sua famiglia. Questo perché l’ex re dei paparazzi rappresenta una luce fredda nella loro vita, atta a portare solamente guai. Adesso, dunque, l’unica cosa che Nina Moric ritiene necessaria è che Fabrizio Corona esca completamente dalle loro vite. Nina si è detta piena di compassione nei suoi confronti e gli ha voluto comunque augurare una buona vita.

Dopo pochi minuti dalla pubblicazione di questo post, anche Fabrizio ha dato luogo ad uno sfogo. L’uomo ha detto di sentirsi finalmente in pace con se stesso, per tale ragione è in grado di farsi scivolare le cose addosso e di perdonare anche coloro i quali gli fanno dei torti. Che queste frecciatine siano riferite proprio alla madre di suo figlio?