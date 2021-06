Ignazio Moser contro l’Isola dei famosi: “È stata una forzatura, non necessaria”, poi uno scoop (VIDEO)

Nella puntata odierna di Mattino 5 sono stati intervistati alcuni ex concorrenti dell’Isola dei famosi, tra cui Ignazio Moser. Quest’ultimo ha commentato la sua avventura all’interno del reality show ed ha fatto delle riflessioni anche in merito a quanto accaduto con Cecilia Rodriguez.

Nello specifico, il giovane ha spiegato di aver reputato un po’ fuori luogo il comportamento della conduttrice del reality show e dello staff in generale. In seguito, poi, il paparazzo Andrea Alajmo ha fatto anche un’altra confessione.

Le parole di Ignazio Moser contro l’Isola dei famosi

Federica Panicucci ha intervistato alcuni ex esponenti dell’isola dei famosi, tra cui Ignazio Moser. Quest’ultimo ha commentato alcuni episodi che si sono verificati nella trasmissione, come ad esempio lo sbarco di Cecilia Rodriguez. In quel momento la conduttrice esortò Ignazio a fare la proposta di matrimonio alla sua fidanzata. Per l’occasione, lo staff del programma aveva anche provveduto a consegnare al giovane un anello simbolico in modo che potesse svolgere la funzione.

Lui, però, rifiutò di assecondare tale volontà in quanto ritenne inopportuno compiere un gesto così importante in un contesto televisivo. A distanza di un po’ di tempo dalla chiusura del reality show, poi, Moser è tornato sull’argomento ed ha detto di aver reputato il comportamento di Ilary Blasi un po’ troppo invadente. Secondo il suo punto di vista si è trattato di una forzatura che non avrebbe avuto altro fine che non quello di aumentare lo share. (Clicca qui per il video)

Lo scoop su due ex naufraghi

Federica Panicucci è rimasta in silenzio ad ascoltare le parole di Ignazio Moser contro l’Isola dei famosi e non ha replicato in nessun modo rimanendo neutrale. In seguito, poi, si è aperto un altro dibattito sul reality show. Il paparazzo Andrea Alajmo ha sganciato una piccola bomba inerente il mondo del gossip. Nel dettaglio, il protagonista ha detto che potrebbe essere nato un sentimento tra due ex naufraghi.

Molto presto verranno effettuate delle foto in cui i due protagonisti verranno immortalati. Nel frattempo, però, la conduttrice ha provato a fare qualche supposizione in merito a quelli che potrebbero essere gli esponenti di questo gossip. Le ipotesi maggiori sono ricadute su Awed ed Emanuela Titocchia. Lui era presente in studio, mentre lei mediante un collegamento webcam. Entrambi si sono mostrati alquanto indifferenti alla cosa. Non ci resta che attendere per saperne di più.