Sabrina Ghio, aggiornamenti sull’operazione: ecco come sta dopo l’intervento (FOTO)

L’ex tronista di Uomini e Donne, Sabrina Ghio, ieri si è sottoposta ad una delicata operazione chirurgica. La dama si è detta molto preoccupata in quanto pare che il problema di salute sia piuttosto serio.

Ad ogni modo, dopo tante ore di attesa e numerose domande da parte dei fan, sono arrivati degli aggiornamenti in merito. A dare maggiori notizie sulla vicenda è stato l’influencer Amedeo Venza.

Aggiornamenti sull’operazione di Sabrina

In questi giorni Sabrina Ghio ha fatto preoccupare i fan in quanto ha detto di doversi sottoporre ad un’operazione. Stando a quanto rivelato da lei, pare ci sia un problema molto serio di fondo, che ha scoperto poco tempo fa. Lei stessa non ha potuto fare a meno di mostrarsi profondamente preoccupata e turbata per l’intervento. Numerosi utenti le hanno scritto per sapere come stia, ma la dama non ha risposto a nessuno. A distanza di parecchie ore dall’operazione, infatti, il profilo dell’ex tronista di Uomini e Donne è ancora muto.

A dare qualche aggiornamento in merito, però, è stato l’influencer Amedeo Venza. Quest’ultimo ha preso molto a cuore la vicenda, al punto da interessarsi e aggiornare i fan. A tal proposito, ha rivelato di essere a conoscenza di notizie in merito alle condizioni di salute della ragazza. Nello specifico, il giovane ha detto che tutto sembra essere andato per il verso giusto. (Continua dopo la foto)

La Ghio ancora silenziosa

Amedeo, infatti, ha rivelato che l’operazione di Sabrina Ghio si è conclusa e il tutto sembra essere riuscito perfettamente. La dama, infatti, sembrerebbe essersi anche svegliata e dovrebbe stare abbastanza bene. Per il momento, però, la diretta interessata non è voluta ancora tornare sui social. Molto probabilmente, è necessario attendere le prossime ore per avere la certezza che non ci siano complicazioni.

Ad ogni modo, già questo primo aggiornamento circa le sue condizioni di salute è stato di grande aiuto per i fan che, infatti, sono stati felicissimi di apprendere che tutto sembra sia andato per il verso giusto. In merito ai motivi dell’operazione, invece, la Ghio è stata molto vaga. Molto probabilmente, la dama ha intenzione di raccontare in modo più esplicito quello che le è accaduto solo una volta ripresa totalmente. Per tale ragione, non ci resta che attendere.