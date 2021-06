Barbara D’Urso replica alle voci sulla cancellazione dei suoi programmi: “Parlano e io rido…” (VIDEO)

In questi giorni, su tantissime pagine di gossip stanno circolando delle notizie poco incoraggianti per Lady Cologno. Nello specifico, infatti, pare che alcuni dei programmi di Barbara D’Urso abbiano subito una cancellazione.

Fino a questo momento, però, la diretta interessata era rimasta sempre in un rigido silenzio, cosa che stava cominciando a generare dei sospetti nei telespettatori. Poche ore fa, però, la dama ha rotto il silenzio. Vediamo cosa ha rivelato.

La cancellazione di alcuni programmi Mediaset

Come di consueto, in questi mesi la conduttrice di Canale 5 termina le sue trasmissioni e va in vacanza, per poi fare ritorno a settembre. Questo, però, stavolta potrebbe anche non verificarsi del tutto. In questi giorni, infatti, sono trapelate svariate notizie che hanno paventato la cancellazione di molti programmi di Barbara D’Urso. Stando a quanto emerso, infatti, la donna dovrebbe tornare alla guida solo di Pomeriggio 5. Anche tale programma, però, sembrerebbe aver subito un ridimensionamento.

Nello specifico, infatti, pare che il talk show non dovrebbe cominciare più alle 17:10, bensì alle 18:00, dando luogo solamente a 45 minuti di diretta. Live non è la D’Urso, invece, pare sia stato cancellato, mentre Domenica Live dovrebbe subire un cambio di conduzione. Tali notizie hanno fatto sprizzare di gioia i cuori di tutti coloro che non aspettavano altro che un ridimensionamento di Lady Cologno.

La replica di Barbara D’Urso

Se fino a questo momento la diretta interessata era rimasta in silenzio, però, adesso ha deciso di parlare. Barbara D’Urso, infatti, ha speso qualche parola in merito alle voci inerenti l’ipotetica cancellazione dei suoi programmi. La donna ha detto pubblicato delle Instagram Stories in cui ha detto di essere a Roma per un progetto misterioso. In seguito, poi, ha aggiunto delle frecciatine a tutti coloro i quali stanno gioendo del suo ridimensionamento.

In particolare, ha dichiarato che, mentre la gente parla, lei se la ride. Questo, dunque, lascia intendere che la padrona di casa di Pomeriggio 5 potrebbe continuare a lavorare in Mediaset, non soltanto in tale trasmissione. Lei stessa, a conclusione dei suoi programmi, dichiarò che la prossima stagione sarebbe tornata con tante novità. Intanto, la donna sta facendo i conti anche con un’altra incresciosa situazione. Pare, infatti, che sia perseguitata da uno stalker, il quale la starebbe seguendo ovunque vada. A tal proposito ha ritenuto opportuno assumere una guardia del corpo.