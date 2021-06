Massimiliano e Vanessa si separano, fan preoccupati: “Perché questa partenza improvvisa?” Lei spiega tutto (VIDEO)

Vanessa Spoto ha registrato delle Instagram Stories nelle quali ha detto che lei e Massimiliano dovranno separarsi per un po’ di tempo. Il fatto che tale decisione sia stata presa in modo così repentino, però, sta generando molto sgomento.

Diversi utenti del web, infatti, stanno alludendo al fatto che la coppia potrebbe essere in crisi. A dare qualche specifica in più in merito all’accaduto sono stati i diretti interessati. Scopriamo tutto nel dettaglio.

Perché Vanessa e Massimiliano si sono separati

Dopo essere usciti da Uomini e Donne, Massimiliano e Vanessa hanno cominciato a trascorrere molto tempo insieme. Stando a quanto emerso dai social, pare proprio che i due siano diventati molto complici. Ad ogni modo, nelle ultime ore, alcuni eventi hanno generato un po’ di caos. Nel dettaglio, infatti, la dama ha annunciato di aver lasciato casa in cui conviveva con l’ex tronista di Uomini e Donne per tornare dai suoi genitori.

Questa scelta, però, è stata presa senza un preavviso, pertanto, molti fan hanno cominciato a preoccuparsi. Nel corso di un botta e risposta con la dama, infatti, le hanno chiesto di spiegare per quale ragione abbia preso tale decisione. La protagonista ha detto di non aver litigato con Massimiliano, anzi, è molto triste di doversi allontanare da lui. Tuttavia, ha avuto la necessità di tornare a Prato dalla sua famiglia per poter sbrigare delle faccende. (Continua dopo il video)

Entrambi molto tristi

Vanessa, infatti, ha spiegato che con Massimiliano le cose vanno a gonfie vele, pertanto, i fan non hanno nessun motivo per preoccuparsi. La Spoto non è entrata nel merito delle cose che deve fare, ma pare si tratti di questioni private. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, poi, si è mostrata anche molto triste in quanto non si allontanava dal suo fidanzato da parecchio tempo. Talvolta, però, è necessario staccarsi un po’ anche solo per trascorrere del tempo con la sua famiglia.

La ragazza è partita questo mercoledì e tornerà dal suo compagno la prossima settimana. Nel frattempo, entrambi hanno pubblicato la foto del momento in cui la dama è salita sul treno e tutti e due sembrano essere piuttosto tristi. La cosa importante, però, è che tra loro non ci sia stata nessuna discussione e che le cose procedano senza nessun intoppo.