Temptation Island, una coppia va via: “Lui ha scavalcato le barriere di separazione, un degrado”

In queste ore stanno trapelando delle indiscrezioni per quanto riguarda Temptation Island, sta di fatto che pare che una coppia sia già andata via. Voci interne al cast, infatti, hanno spifferato che un fidanzato sembrerebbe aver perso completamente le staffe a causa della gelosia verso la sua compagna.

A dare aggiornamenti in merito a quanto accaduto è stato l’influencer Amedeo Venza, il quale ha dipinto l’accaduto come un vero degrado. Scopriamo nel dettaglio cosa sarebbe accaduto.

Scenata e abbandono forzato a Temptation Island?

Le registrazioni del programma più caldo dell’estate sono cominciate, ma la produzione è serratissima per quanto riguarda gli spoiler. Malgrado questo, però, alcune notizie stanno comunque trapelando e sembrano essere davvero scoppiettanti. Pare, infatti, che una coppia sia andata già via da Temptation Island. Stando a quanto emerso, sembrerebbe che a generare l’abbandono forzato dei due protagonisti sia stato un fidanzato. Quest’ultimo, a seguito della visione di alcuni filmati inerenti la sua compagna, avrebbe perso completamente la brocca.

A tal proposito, sembrerebbe essere andato dall’altra parte del villaggio, abbattendo le barriere di separazione e dando luogo ad una scenata in perfetto stile Ciro Petrone. Il ragazzo non sembra aver gradito il comportamento assunto dalla sua fidanzata con un tentatore e avrebbe deciso di porre fine alla loro esperienza nel reality show nel modo più drastico possibile. (Continua dopo la foto)

Le ipotesi su chi possa essere la coppia

Infrangere le regole, infatti, e andare dall’altra parte del villaggio, implica necessariamente la squalifica della coppia in questione. Il giovane, dunque, non ha richiesto un normale falò di confronto anticipato, in quanto in questo modo avrebbe anche potuto ricevere un rifiuto. Per quanto riguarda i protagonisti di questo avvenimento, al momento non è chiaro chi sia la coppia che sembrerebbe essere andata via da Temptation Island. Considerando i precedenti, però, è altamente probabile che si tratti di Valentina e Tommaso.

I due hanno deciso di partecipare al programma proprio per testare la gelosia di lui. Tra lui e lei ci sono quasi 20 anni di differenza e lui è sempre stato affetto da una morbosità nei confronti della compagna. Ad ogni modo, per adesso non vi è alcuna certezza. Ciò che pare chiaro, però, è che in questi giorni sia accaduto qualcosa di davvero eccessivo, al punto da essere definito un vero degrado. Non ci resta che attendere per saperne di più.