Risveglio traumatico per Tommaso Zorzi: “Sembrava la scena di un film horror” (VIDEO)

Questa mattina, Tommaso Zorzi ha avuto un risveglio piuttosto traumatico. L’influencer ha registrato delle Instagram Stories nelle quali ha raccontato ai fan un episodio alquanto increscioso che si è verificato a causa del suo gatto.

In seguito, poi, il giovane ha svelato un’altra disavventura che lo sta tenendo parecchio in agitazione. Scopriamo nel dettaglio quello che gli è successo.

Il risveglio traumatico di Zorzi

Di recente, il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip ha messo a tacere dei gossip secondo i quali sembrava che avesse litigato con Francesco Oppini. Il ragazzo ha smentito tutte le insinuazioni e, successivamente, si è reso protagonista di un evento increscioso. Alcune ore fa, infatti, Tommaso Zorzi ha registrato delle IG Stories in cui ha spiegato di aver avuto un risveglio traumatico.

Nello specifico, ha detto che nel bel mezzo della notte si è svegliato per andare a bere. Preso dal sonno e stando completamente al buio, però, non si è reso conto del fatto che il suo gatto l’avesse seguito. Una volta tornato in camera, dunque, il giovane si è chiuso la porta alle spalle lasciando l’amico a quattro zampe in salone. Al mattino, però, il suo roobot è programmato per partire e per aspirare tutta la zona del soggiorno e della cucina. Purtroppo, però, si è verificato un imprevisto. (Continua dopo il video)

Tommaso e l’altra sua disavventura

Il gatto, infatti, ha fatto i suoi bisogni sul pavimento. Quando l’apparecchio è entrato in funzione, dunque, ha sparso gli escrementi per tutta la casa. Tommaso Zorzi ha svelato che il risveglio è stato traumatico, in quanto è stato svegliato dalla puzza. Quando è uscito dalla stanza, poi, si è trovato dinanzi uno spettacolo raccapricciante, al punto da credere di essere finito in un film horror. Per tale motivo, in seguito ha dovuto lavare nuovamente tutto il suo appartamento.

Come se non bastasse, poi, dopo poco tempo, Tommaso ha detto di aver ingoiato il nocciolo di una ciliegia. Da ipocondriaco, quindi, l’influencer è andato completamente nel pallone ed ha cominciato a raccontare ai fan la dinamica dell’accaduto. In seguito ha detto che non avrebbe riposato tranquillo fino a quando non avesse espulso dal suo corpo quel nocciolo. Per rassicurarsi un po’, poi, ha chiesto ai suoi fan di raccontargli se gli fosse mai accaduto e cosa si fa in questi casi.