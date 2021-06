La Velina Mikaela è in crisi con il suo fidanzato, la notizia dopo l’addio a Striscia

La bionda velina, 27enne, dopo aver dato l’addio a Striscia la Notizia, deve risolvere i suoi problemi di cuore

Periodo di grandi Cambiamenti per Mikaela Naze Silva, la Velina bionda di Striscia la notizia. La modella e ballerina da settembre non sarà più sul bancone del tg satirico ideato da Antonio Ricci. E, con tutta probabilità sarà nuovamente single.

In un’intervista rilasciata in questi giorni al settimanale Confidenze la bionda velina ha confessato d’essere In crisi con Lo storico Fidanzato che vive in Cina e con il quale fa coppia Fissa da qualche tempo. Queste le parole di Mikaela Naze Silva che nessuno si aspettava in merito alla sua vita privata:

“Ho una situatazione un po’ complicata: un love a distanza su Cui sto riflettendo. Per ora peno al lavoro ma matrimonio figli restano mio obiettivo

Già in una precede intervista la Velina Bionda aveva confidato e dichiarato di non vedere il fidanzato da mesi, per la precisione da oltre sette, principale motivazione l’emergenza sanitaria mondiale per Coronavirus. A quanto pare questa spiacevole situazione ha compromesso seriosamente il rapporto tra i due. Chat e videochiamate sono proseguite, ma oramai non sono più sufficienti a mantenere vivi la relazione tra i due. Di giorno in giorno sembra che sia diventata più complicata da gestire.

Il fidanzato de Mikaela si chiama Bashir, è marocchino e francese, al momento fa il Deejay ma studia Economia e commercio a Pechino. Il primo loro incontro e avvenuto Proprio in Cina. Quando la conduttrice di Paperissima Sprint lavorava in Oriente con una Compagnia Di Ballo prima di trovare il successo nel mondo dello spettacolo nella TV italiana.

Diverso tempo fa la Velina aveva confidato i suoi progetti importanti con il suo Bashir. Il principale sogno di Mikaela era di diventare mamma di sei bambini, tre biologici e tre adottivi. Oltre tutto la bionda velina non ha alcuna intenzione di lasciare il suo lavoro: Vuole proseguire nel suo cammino verso il successo, affermarsi maggiormente nel suo mondo, quello dello spettacolo, magari anche come attrice di qualche fiction e vorrebbe creare una sua linea di cosmetici, in particolare una linea di prodotti per i capelli, prodotti bio e naturali.

Per la Velina mora Shaila Gatta, amore a gonfie vele

Al contrario di Mikaela Neaze Silva la storia d’amore di Saila Gatta procede benissimo, a gonfie vele. L’altra velina del Tg satirico prosegue la sua storia d’amore con Leonardo Blanchard, ex calciatore del Frosinone calcio. Anche qui una relazione a distanza ma molto serena, infatti il ragazzo vive a Grosseto netre la mora Velina vive a Milano. L’ex calciatore a Grosseto gestisce negozi di abbigliamento. Fu proprio lui tre anni fa a fare il primo passo con la velina.