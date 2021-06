Uomini e Donne, ex tronista diventa papà per la seconda volta: l’annuncio su Instagram (FOTO)

In queste ore, i fan di Uomini e Donne hanno ricevuto una splendida notizia che riguarda un ex tronista del programma, il quale è divenuto papà per la seconda volta. Il protagonista di questo lieto evento è Luca Viganò.

Quest’ultimo, prese parte ad una precedente edizione del programma di Maria De Filippi, ma la sua esperienza non fu molto fortunata. Nonostante questo, però, è riuscito a trovare l’amore al di fuori delle telecamere e a coronare i suoi sogni.

L’annuncio dell’ex tronista di Uomini e Donne, divenuto papà bis

Ieri, giovedì 24 giugno 2021, Luca Viganò, ex tronista di Uomini e Donne, è divenuto papà per la seconda volta. A dare l’annuncio ufficiale è stato il diretto interessato, il quale ha pubblicato su Instagram l’immagine della sua compagna con il nuovo arrivato tra le braccia. Il giovane ha esordito dicendo che, finalmente, sia nato Gabriele, suo secondogenito. Il ragazzo, poi, ci ha tenuto a ringraziare molto tutto lo staff medico che ha seguito e assistito la sua donna per tutto il tempo necessario.

Un ringraziamento speciale, poi, è andato a Nicoletta, l’ostetrica che ha fatto nascere il bambino. A seguito dell’annuncio, naturalmente, molti fan del protagonista sono accorsi per fargli i più sinceri auguri e le congratulazioni. Tra i vari commenti, però, non sono mancati quelli di alcuni ex protagonisti del talk show di Maria De Filippi. Il più affettuoso è stato sicuramente Eugenio Colombo. (Continua dopo il post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LUCA_VIGANÓ (@lucaviganohappy)

La vita sentimentale di Luca Viganò

Anche lui è stato un ex tronista di Uomini e Donne e si è complimentato con il suo amico per essere divenuto nuovamente papà. Tra i due ragazzi c’è un legame davvero speciale, che va avanti da parecchi anni. La loro unione è così forte al punto da spingere Luca a scegliere proprio Eugenio come suo testimone di nozze quando si sposerà. Viganò e Fernanda, infatti, non sono ancora sposati, tuttavia, hanno questo progetto nella loro testa.

Al momento non ci sono informazioni in merito a quando si compirà quest’altro lieto evento. Ricordiamo che Luca uscì da Uomini e Donne con Luce. La storia tra i due, però, non durò granché, sta di fatto che dopo pochi mesi si lasciarono. Lui stesso disse che la dama le sembrava perfetta all’interno della trasmissione ma, una volta usciti, si è trovato dinanzi una persona totalmente diversa. Adesso, però, sembra aver trovato il suo equilibrio e la sua serenità.