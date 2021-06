Denis Dosio nel caos per alcune frasi contro Enock Barwuah: “Levati sta mascherina, sembri un agente…” (VIDEO)

In queste ore sta generando molto scalpore un video in cui Denis Dosio prende in giro Enock Barwuah. La scena si è svolta all’interno di un aereo in quanto i due sono diretti verso una destinazione ancora ignota per il momento.

A generare grosso sgomento sono state alcune frasi pronunciate dall’influencer contro il suo ex coinquilino della casa del Grande Fratello Vip. Scopriamo nel dettaglio che cosa è accaduto.

Le frasi incriminate di Dnis Dosio contro Enock Barwuah

Denis è stato tra i concorrenti più discussi del GF Vip a causa di alcune dichiarazioni fatte nel reality show e, a quanto pare, ha perso il pelo ma non il vizio. Di recente, infatti, il giovane si è reso protagonista di un altro evento degno di nota che sta indignando la popolazione dei social. Tutto è cominciato nel momento in cui Denis Dosio ha registrato delle Instagram Stories all’interno delle quali era presente Enoch Barwuah. I due erano intenti a salire su di un aereo e l’influencer ha pronunciato delle frasi parecchio impopolari.

Nel dettaglio, rivolgendosi al suo compagno di viaggio, lo ha esortato a levarsi la mascherina in quanto sembrava un agente 007. Come se non bastasse, poi, il ragazzo ha girato la telecamera verso se stesso ed ha accusato Enock di essere troppo un bravo ragazzo ed eccessivamente ligio alle regole. Il tono adoperato, però, è stato chiaramente accusatorio e volto a prendere in giro l’amico. (Continua dopo il video)

Le critiche del web

Enock Barwuah, però, non ha minimamente preso in considerazione le parole di Denis Dosio ed ha continuato ad indossare la mascherina come se nulla fosse. Gli utenti del web hanno apprezzato moltissimo il comportamento del fratello di Balotelli, reputandolo estremamente intelligente e rispettoso. I due ragazzi, infatti, erano circondati da tante altr4e persone, all’interno di un luogo chiuso, tutte chiaramente con la mascherina in quanto vige ancora tale obbligo in Italia.

Specie l’influencer Deianira Marzano si è scagliata contro il giovane accusandolo di essere davvero ignorante. Anche altri utenti lo hanno preso di mira reputandolo assolutamente irrispettoso. Per contro, invece, in molti hanno tessuto le lodi di Enock che, nonostante la presa in giro, ha deciso di non seguite minimamente i “consigli” del suo compagno di viaggio ed ha continuato a comportarsi come ha ritenuto più opportuno.