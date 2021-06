Pierpaolo Pretelli svela un brutto momento vissuto con Giulia Salemi, poi Fariba fa una confessione spiazzante

Nel corso di una recente intervista, Pierpaolo Pretelli ha fatto delle confessioni sul suo rapporto con Giulia Salemi. Il giovane ha voluto tessere le lodi della sua compagna, tuttavia, in seguito non ha potuto fare a meno di rivelare un retroscena sul loro rapporto.

In particolare, ha raccontato di un momento molto difficile vissuto dalla coppia. A rendere ancora più interessante la situazione, poi, è stata Fariba Tehrani. La mamma dell’influencer ha fatto una rivelazione che ha fatto subito sognare i fan.

Il brutto periodo di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi

In questi giorni, Pierpaolo Pretelli ha rilasciato un’intervista in cui ha raccontato un difficile momento vissuto con Giulia Salemi. Nello specifico, il giovane ha detto che con la dama si trova benissimo e tra l’oro l’amore ha sicuramente trionfato. Tuttavia, il loro percorso non è stato sempre così leggero. Specie quando i due erano nella casa del Grande Fratello Vip si sono trovati ad affrontare delle problematiche davvero importanti. Il loro periodo più complesso, infatti, è stato proprio quello.

Le settimane di permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia sono state molto difficili per la coppia. I due, infatti, si sono trovati a fare i conti con numerosi ostacoli. Tra di loro c’erano sicuramente le ingerenze della famiglia di Pierpaolo, che hanno messo a dura prova il loro rapporto. Inoltre, in molti credevano che la loro relazione non sarebbe durata un giorno fuori dalla casa. Tuttavia, le cose non sono andate in questo modo.

L’influencer presto mamma? Lo scoop

Pierpaolo Pretelli, infatti, ha voluto tessere le lodi della sua compagna Giulia Salemi dipingendola come una persona estremamente di cuore. Con lei è riuscito a trovare il grande amore e la stabilità che cercava da moltissimo tempo. La donna, inoltre, è fondamentale per lui in quanto è la sua prima fan ed è stata la prima a credere sempre ciecamente nelle sue potenzialità. Riallacciandosi a questo discorso, dunque, Pierpaolo ha parlato anche del lancio del suo primo singolo.

Il giovane è stato spinto a cimentarsi in questo nuovo progetto proprio grazie al sostegno della sua compagna. Ad ogni modo, a rendere particolarmente interessante la vita di due giovani ci ha pensato mamma Fariba. Quest’ultima, in un recente video, ha fatto una confessione che ha spiazzato i fan. La donna, infatti, ha detto di sapere chi quando sua figlia compirà 29 anni lei diventerà nonna. Che ci sia una gravidanza in arrivo per Giulia?